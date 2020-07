Betrunkener 15-Jähriger stürzt vom Rad

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet ein 15-Jähriger, der am Samstag alkoholisiert in Schwendi vom Fahrrad stürzte. Das berichtet die Polizei. Gegen 1.45 Uhr wurden die Beamten informiert, dass in der Kellerstraße eine Fahrradfahrer gestürzt sei. Als sie eintrafen stellten die Polizisten fest, dass es sich um einen 15-Jährigen handelte, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Durch den Sturz hatte er sich nach Polizeiangaben leichtere Verletzungen zugezogen, die behandelt werden mussten. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass das Blut des Jugendlichen auf den genauen Grad der Alkoholisierung untersucht werden soll. Daher musste der 15-Jährige noch Blut abgeben.