Besucher erleben buntes Programm beim Hörahauser Musikerball

Ein bunt gemischtes närrisches Volk und toll verkleidete Fasnetsgruppen haben sich bestens beim Musikerball des Musikvereins Hörenhausen vergnügt. Gut gelaunt erschienen die vielen Besucher am vergangenen Samstagabend in Sießens guter Fasnetsstube, der närrisch dekorierte Sießener Narrhalla.

In seiner ureigenen Art gut gelungen war der traditionelle Musikerball, bei dem alle Altersklassen vertreten waren und die alle friedlich eine lustige Fasnetssause feierten. In der voll besetzten Sießener Narrhalla war viel geboten. Dieses Jahr waren auch viele junge Besucher mit dabei.

Alles schien sich auf einen froh-gelaunten Abend eingestellt zu haben, denn gleich sprang der Faschings- und Stimmungsfunke auf alle über und machten so den Musikerball zu einer „tierisch guaten“ Ballnacht, für jeden war was dabei.

Auffallend dabei auch die vielen toll verkleideten Ballbesucher und netten Fasnetsgruppen, die mit ihren ideenreichen Verkleidungen in vielen Outfits als Rehlein, Clowns, Sießener Frechdachs, Schwarz-Weiß Clowns, Space Girls, Sießener Waldgoischdr und Wald-hexa schöne „Farbtupfer“ beim Musikerball waren.

Auch die neu engagierte Tanzband Amorados sorgte für beste Partystimmung. „Heute lassen wir es uns gut gehen, singen, essen und tanzen und heute geht mal wieder die Post ab“, sangen alle zusammen. Auch die Tanzfreudigen kamen bei der guten Tanzmusik der Amorados voll auf ihre Kosten und schon von Beginn an war die die ganze Halle in Bewegung.

Viel Beifall gab es bereits beim flotten Anfangsauftritt der Hörenhauser Narrenkapell in ihrem Waldgoischdr- und Waldhexen-Outfit. Nach dem traditionellen Mainzer Narrhalla-Marsch und einem die Stimmung anheizenden Schunkelwalzer hieß es „Komm, gib mir deine Hand, denn heute feiern wir“, was die Ballbesucher gerne als Aufforderung verstanden.

Es machte die ganze Halle mit und leitete über zu einem närrischen Unterhaltungsprogramm, das gut beim närrischen Volk ankam. Es ist die Urigkeit des Hörenhauser Musikerballs, die jedes Jahr aufs Neue die Ballbesucher begeistert. Da wird mit Aufwand Lustiges und Interessantes auf der Bühne präsentiert. Erfreulich dabei, dass auch die Jugend mit vielen Ideen und lustigen Nummern tatkräftig mitmischte. So erschien Ansager und Conferencier Gerald Henle, angestrahlt von einem riesigen Spot auf der Großen Bühne und setzte sich gleich richtig in Szene. Einen Super-Show-Tanzauftritt in Aufmachung, Ausführung und Choreographie lieferte die junge Tanzgruppe Bella Ragazza, was übersetzt „schöne Mädchen“ heißt, unter dem Motto „Militär“ und nach einem Remix von Freaks von Timmy Trumpet, „Run the world“ von Beyonce und „Swine“ von Lady Gaga ab, es gab stürmischen Beifall und eine geforderte Zugabe.

Die Jungmusiker des MVH widmeten sich bei ihrem Auftritt dem Bauern- und Dorftratsch, inklusive Demonstration. Ein Auftritt, der bei den Besuchern bestens ankam.

Mit einer fast schon professionellen Ausführung glänzten die Ausführenden beim Blaulicht-Schattentanz. Bekannte Hollywood-Größen kamen hierfür nach Hörenhausen, um nochmals ihre größten Kinohits Revue passieren zu lassen. „Licht aus und Bühne frei“ für die Hollywood-Filmhits-Homag“ hieß es, großer Beifall belohnte die von der Aufmachung her klasse Filmnummer. Nach einjähriger Pause wieder dabei waren die bekannten Faschingsoriginale Biggi und Elke. Ihre Themen: Schönheit ist Geschmackssache und hat bekanntlich ihren Preis und es gibt immer noch die Möglichkeit einer Schönheits-OP mit allen Risiken dabei.

Am Schluss war es Conferencier Gerald vorbehalten, allen Künstlern für einen tollen Faschingsabend zu danken. Auch die traditionelle Polonaise durfte nicht fehlen. Es wurde viel gesungen, geschunkelt, gewippt und getanzt und viele trafen sich auch an der Bar, die dicht bevölkert war.