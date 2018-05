Bellamont setzt sich im Finale durch

Der FC Bellamont hat das Frauenfußball-Bezirkspokalfinale gewonnen. Der Regionenligist setzte sich in Schwendi gegen den Bezirksligisten SV Mietingen mit 1:0 (0:0) durch.

Kein Abtasten gab es beim Bezirkspokalendspiel der Frauen in Schwendi. Der FC Bellamont nahm von der ersten Minute an das Heft in die Hand und dominierte das Spiel. Bereits nach fünf Minuten stand Mara Eschbach allein vor SVM-Torhüterin Leonnie Grundgeir, brachte aber den Ball nicht an der gut reagierenden Torhüterin vorbei. Zwei Minuten später ging ein Schuss, wiederum von Mara Eschbach, knapp am Mietinger Gehäuse vorbei. In der Folgezeit konnte sich der SV Mietingen etwas befreien, ohne jedoch zu Chancen zu kommen. Der FCB blieb immer Herr der Lage und beendete die Mietinger Angriffsversuche weit vor dem eigenen Strafraum. In der 25. Minute ging ein FCB-Eckball an Freund und Feind vorbei und der Ball trudelte am zweiten Pfosten ins Toraus. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Teresa Schmid erlahmte das Spiel des FCB. Mietingen kam immer besser ins Spiel und mauserte sich bis zum Halbzeitpfiff zum ebenbürtigen Gegner, wenn auch die großen Torchancen noch ausblieben.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs fand Bellamont wieder zu seiner Feldüberlegenheit zurück. Gefährlich wurden die Blau-Weißen allerdings nur bei Eckbällen. Die 66. Minute gehörte aber SVM-Spielerin Jessica Siebert. Bei einem Konter lief sie alleine aufs FCB Tor zu, legte sich aber den Ball zu weit vor, so dass Torhüterin Franziska Renz den Ball problemlos aufnehmen konnte. Nur Sekunden später setzte dieselbe Spielerin einen Schuss knapp neben das gegnerische Tor.

Mara Eschbach erzielt Siegtreffer

In der 68. Minute war es aber soweit, wieder kam eine Flanke von Bellamonts rechter Seite vor das SVM-Tor. Diesmal ließ sich Mara Eschbach die Chance nicht entgehen und köpfte überlegt und unhaltbar ins Mietinger Tor. Bellamont zog sich danach zurück und die nie aufsteckende Mietinger Mannschaft versuchte zum Ausgleich zu kommen. Bei beiden Teams machte sich aber mit zunehmender Spieldauer ein Kräfteverschleiß bemerkbar. Die sich bietenden Möglichkeiten wurden auf keiner Seite mehr konsequent zu Ende gespielt. Der eine Spielklasse tiefer angesiedelte SV Mietingen hielt das Pokalendspiel bis zum Schlusspfiff offen, eine Wende konnte er der Begegnung aber nicht mehr geben.

Das Pokalendspiel verlief außergewöhnlich fair. Der gut leitende Schiedsrichter Felix Goldammer musste keine einzige Gelbe Karte zeigen. Der FC Bellamont gewann das Bezirkspokalendspiel am Ende verdient, da er insgesamt mehr vom Spiel und die besseren Möglichkeiten hatte. Dem SV Mietingen glückte der Pokalsieg auch im fünften Anlauf nicht, brachte aber den späteren Sieger an den Rand seiner Möglichkeiten. Der FCB-Verantwortliche Thomas Merk meinte am Ende des Spiels: „Hut ab vor dem SV Mietingen, er hat uns heute wirklich alles abverlangt.“ SVM-Co-Trainer Stefan Ackermann war natürlich enttäuscht, dass es auch im fünften Anlauf nicht zum Pokalsieg gereicht hat. Er war aber mit der gezeigten Leistung seiner Mannschaft hoch zu frieden. Die SF Schwendi waren ein guter Gastgeber und konnten als Lohn, obwohl die erste Mannschaft des SV Mietingen zeitgleich in Laupheim spielte, überraschend viele Zuschauer begrüßen.