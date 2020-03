Beim Schnupperschießen gibt es Preise zu gewinnen

Auf eine lange Tradition kann das Jedermannschießen des Schützenvereins „Hubertus“ Hörenhausen zurückblicken, das in diesem Jahr bereits zum 38. Mal durchgeführt wird. Eingeladen sind alle, die sich für den Schießsport interessieren: Vereine, Firmen, Buden, Stammtische, Familien und Einzelpersonen aus der nahen und auch der weiteren Umgebung.

Die Schießzeiten im Schützenheim in Hörenhausen sind: am Mittwoch, 11. März, 19 bis 23 Uhr, am Freitag, 13. März, 19 bis 23 Uhr und am Sonntag, 15. März, 10 bis 17 Uhr. Die Preisverteilung findet am Samstag, 28. März, ab 19.30 Uhr im Schützenheim in Hörenhausen statt. Beim Mannschaftswettkampf können beliebig viele Mannschaften gemeldet werden. Eine Mannschaft besteht aus fünf Schützen, die vier besten Schützen werden gewertet. Die Einlage pro Mannschaft beträgt 12 Euro. Eine Neuerung: Dieses Jahr gibt es das Auflageschießen für Luftgewehr und Luftpistole für alle, auch für gemischte Mannschaften. Außerdem ist die Teilnahme im freihändigen Mannschaftswettbewerb und in einer Auflagemannschaft möglich.

Dabei finden zwei separate Preisschießen statt. Eine Mannschaft besteht hier aus fünf Schützen; die vier besten Schützen werden gewertet. Die Einlage pro Mannschaft beträgt 12 Euro. Beim Preisschießen nehmen alle Mannschaftsschützen und auch die Einzelschützen teil. Dabei werden folgende Geldpreise in Höhe von 50 Euro, 40 Euro und 30 Euro ausgeschüttet, außerdem werden Pokale und Krüge als Erinnerung vergeben. Weitere der circa 60 Preise warten auf die Gewinner. Die jeweils vier besten Auflageschützen und die vier Besten freihändigen Schützen auf Ring des Jedermannschießens nehmen am Finalschießen, das am Freitag, 3. April, stattfindet, teil. Zu gewinnen gibt es Gold-, Silber und Bronzemedaillen. Am Sonntagnachmittag, 15. März, findet von 13 bis 17 Uhr für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 13 Jahren ein Lichtgewehrschießen statt.

Teilnahmebedingungen für alle Veranstaltungen des Jedermannschießens ist ein Mindestalter von 14 Jahren. Aktiv gemeldete Mitglieder eines Schützenvereines sind nicht startberechtigt. Es kann mit Luftgewehr und Luftpistole geschossen werden, das Sportgerät stellt der Veranstalter, eine Schießausrüstung ist nicht erlaubt. Für weitere Auskünfte steht der Vorsitzende des Schützenvereins, Harald Macht, telefonisch unter 07353/ 981960 oder per E-Mail an hubertus.hoerenhausen@gmx.de zur Verfügung.