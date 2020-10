Beim RFV Schwendi zeigen erfolgreiche Reiter, was sie können

Über ein weiteres gelungenes Turnier kann sich der RFV Schwendi freuen. Einige der erfolgreichsten Reiter aus Baden-Württemberg und Bayern kamen der Einladung nach und nutzen am vergangenen Wochenende die Topbedingungen, die der Verein inzwischen bieten kann. Die Starterfelder aller Springprüfungen, die von Klasse A** bis S ausgetragen wurden, waren sowohl zahlreich als auch hochkarätig besetzt.

Der Samstag begann mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A**; hier wurde in zwei Abteilungen geritten. Die erste Abteilung gewann mit Abstand Ambrosiushofs Artus, der von Guido Schumann (RSG Th. Burgenl. Mühlberg) vorgestellt wurde. Die zweite Abteilung entschied der Youngster Laclasie unter dem Sattel von Eva-Maria Lühr (PSV Hohe Eiche) für sich.

Gina-Sophia Giordani siegt auf Caracho

In einer weiteren Jungpferdeprüfung, diesmal der Kl. L, ging der Sieg an Gina-Sophia Giordani (RFV Merklingen/Alb), die Caracho vorstellte. Hier platzierte außerdem Lea Sophia Gut (RV Sulmingen) Comtessa an dritter Stelle. In der zweiten Abteilung sicherte sie mit Cashflow den Sieg und ritt mit Con Calma auf Platz 2.

In der folgenden Punktespringprüfung der Klasse M* gewann erneut Gina Sophia Giordani, dieses Mal auf Bodywhite, eine Abteilung. Den Sieg in der zweiten Abteilung sicherte sich Konstantin Eduard van Damme (Reitsportzentrum am Bussenberg) auf Hetaldine. Lea Sophia Gut ritt mit Arunna und Cooper auf die Plätze 2 und 3. Als letzte Prüfung des Tages stand eine Springprüfung der Kl. M** auf dem Programm. Hier ließ Natalie Steinhauser (Reitsportzentrum am Bussenberg) mit Gucci Sandro ihre Konkurrenz eine zehntel Sekunde hinter sich und sicherte sich so den Sieg

35 Teilnehmer beim Bruno-Schlager-Gedächtnispreis

Der Sonntag begann mit einer Springprüfung der Klasse L. Es gewann Yvonne Kling (Pffrd. Unterroth) auf Curly Sue eine Abteilung; Stella Wenk (RSZ Boll) sicherte sich mit Climbo den Sieg in der anderen Abteilung. In der folgenden Springprüfung der Klasse M* war Benjamin Fischer (Pffrd. Unterroth) mit Quithago nicht zu schlagen und holte den Sieg in der ersten Abteilung. In der zweiten Abteilung siegte erneut Gina-Sophia Giordani auf Bodywhite, und Lea-Sophia Gut sicherte sich auf Con Calma Rang 3.

In der abschließenden Prüfung, eine Springprüfung der Klasse S mit Stechen, die als Bruno-Schlager-Gedächtnispreis ausgeschrieben ist, war noch einmal Springsport auf höchstem Niveau zu sehen: 35 Teilnehmer standen auf der Starterliste, 11 davon schafften es ohne Fehler ins Ziel und somit ins Stechen. Gleich als erster Teilnehmer im Stechen zeigte Remo Allgäuer (RV Reute) auf Manchester eine Bilderbuchrunde und gewann mit zwei Sekunden Vorsprung auf Gina Sophia Giordani, die mit Body of Steel und Cascallo Platz 2 und 3 belegte.

Hochkarätiges Starterfeld

Beim RFV wird nun schon das nächste Turnier vorbereitet: Auch für die Dressurreiter soll alles top vorbereitet und organisiert sein. Diese werden am kommenden Wochenende in Prüfungen von Klasse A bis S* an den Start gehen, und auch hier verspricht ein hochkarätig besetztes Starterfeld spannende Prüfungen. Zuschauer sind in begrenzter Zahl erlaubt.