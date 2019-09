Beim Oktoberfest gibt’s wieder Maßkrugstemmen

Herbstzeit ist Oktoberfestzeit, auch beim Musikverein Hörenhausen. Er lädt am Sonntag, 6. Oktober, zu Schlachtspezialitäten und zünftiger Musik in die Sießener Gemeindehalle ein.

In diesem Jahr feiert der Musikverein Hörenhausen bereits sein 46. Oktoberfest. Das Fest ist mit den Jahren immer bekannter und beliebter geworden, so dass beim Mittagstisch ein riesiger Andrang herrscht. Die geräumige Sießener Gemeindehalle erwies sich im vergangenen Jahr als zu klein, um alle Besucher zu fassen. Doch herrlicher Sonnenschein lud zu einem Verweilen im Freien im Vorhof der Halle ein. Der Musikverein wartet auch in diesem Jahr mit Schlachtspezialitäten und einem Rahmenprogramm auf. „Prima wäre es, wenn unsere Gäste wiederum im schicken Dirndl und in Led erhose erscheinen würden und mit uns feiern, das erzeugt immer eine besondere Stimmung“, sagt der Vereinsvorsitzender Wolfgang Thanner.

Das Hörenhauser Oktoberfest beginnt am Sonntag, 6. Oktober, um 10.30 Uhr mit dem Fassanstich und einem geselligen Frühschoppen mit dem Musikverein Hörenhausen. Es folgt ab 11 Uhr der Mittagstisch mit einer umfangreichen Speisekarte mit schwäbischen Schlachtspezialitäten nach Hausmacherart. Für Kinder und Gäste, die keine Schlachtplattenliebhaber sind, bietet der Musikverein auch Speisen wie etwa Schnitzel mit Pommes an.

Ab 13.30 Uhr, schließt sich ein unterhaltsamer Familiennachmittag an. Es gibt Kaffee und selbstgemachte Kuchen. Unterhalten werden die Gäste von der Jugendkapelle „Rottal“, die sich aus Jugendlichen der Musikvereine Burgrieden, Bußmannshausen, Hörenhausen und Rot zusammensetzt. Ab 16 Uhr werden Vesper sowie Bauernbrotzeit und Tellersulzen serviert.

Stimmungsvoll wird es ab 18 Uhr beim „Bayrischen Abend“ mit dem Musikverein Bubenhausen, kulinarischen Oktoberfestschmankerln wie Krustenbraten mit Knödel, Sauerkraut, Radi und Obazda. Gaudi für alle Besucher ist angesagt beim Hörenhauser Oktoberfestmarsch und beim Maßkrugstemmen. Den Gewinnern winken Preise, unter anderem Tagesreisen und Spanferkel.