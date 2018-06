Beim Narrenquiz ist die Rathauscrew chancenlos

Die Fasnet 2017 steuert auf ihren Höhepunkt zu, in Schwendi haben die beiden Figuren der hiesigen Narrenzunft, das Brunnaweible und der Käppelespudl, das Regiment im Rathaus übernommen. Als sich gestern etwa zwanzig große und kleine Narren auf den Sturm der Schwendier Machtzentrale vorbereiteten, war klar: Dieses Jahr sollte keine Gewalt angewendet werden, vielmehr wollten die Narren durch schier unglaubliches Wissen auftrumpfen und dann in Siegerpose den Rathausschlüssel ergattern.

Bürgermeister Günther Karremann hatte sich für diese feindliche und närrische Übernahme der Amtsgeschäfte schon früh am Tag aus dem Staub gemacht (er kämpfte im Namen der Gemeinde für Recht vor einem Stuttgarter Gericht), deshalb musste sein Vize Gerhard Maurer dieses unangenehme Loslassen der Macht an die Narren über sich ergehen lassen. Als Froschkönig war er verkleidet, seinen innigsten Wunsch („Küss mich“) hatte er aufs Kostüm genäht. Diesen Gefallen taten ihm die Narren nicht, vielmehr deklarierten sie das Chefzimmer des Bürgermeisters kurzerhand zur Quizarena.

Die Kontrahenten dabei: Natürlich die mit Wissen vollbeladenen Narren und die blumige Rathauscrew, die ihre Energie für richtige Antworten aus der Silphie-Pflanze ziehen wollte. Unparteiische Quizmasterin war Narren-Zunftmeisterin Michaela Böll. Schwer ins Grübeln kam das Rathausteam Jürgen Lang, Maria Feller, Silvia Polster und Sylvia Behrendt bei der Beantwortung ihrer Fragen. Sie mussten alle Zunftmeister und deren Stellvertreter der Schwendier Narren in der richtigen Reihenfolge aufsagen, den Gründungsort und das Gründungsjahr der Narrenzunft benennen. Mit hochprozentigem Brunnenwasser versuchte Froschkönig Gerhard Maurer zwar seinen Mitarbeitern auf die Sprünge zu helfen. Vergebens.

Denn wie die Narren ihren Fragenkatalog abarbeiteten, zeigte von perfekter Vorbereitung. Die erste urkundliche Erwähnung von Schwendi im Jahre 1128 – für Schwendier Narren und Alica Lüthy offenbar Standardwissen. Oder die Anzahl der Geburten 2016 in Schwendi. „72, glaube ich“, antwortete Sabina Rendl. Und dass im Schwendier Rathaus in seiner früheren Verwendung als Gasthaus „Hirsch“ ordentlich gezecht wurde – Käppelespudl Stephen Wagner war nicht aufs Eis zu führen. Eindeutiger Quiz-Sieger waren am Ende die Narren, wenngleich Hauptamtsleiter Jürgen Lang ein abgekartetes Spiel vermutete (was nicht nachzuweisen war) und schimpfte: „Die ganze Welt ist voller Lug und Betrug“.

Sieger und Verlierer feiern

Es half nichts. Die Narrenschar hatte längst das Lied „So sehen Sieger aus“ angestimmt, gefolgt vom mehrfachen Narrenruf „Pudl – bätschnass“. Vize-Bürgermeister Gerhard Maurer räumte die Niederlage der Rathaus-Mannschaft ein, mit einem Anflug von Macht-Gier raubte ihm Zunftmeisterin Michaela Böll den Rathausschlüssel. Diese Machtübernahme feierten die Narren im Rathauskeller bei Würstchen und Bier – übrigens in fröhlicher Eintracht mit den Quizverlierern. Denn diese wissen auch: Narren regieren im Schwendier Rathaus nur bis Aschermittwoch.