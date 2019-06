Beifall für zwei verdiente Sänger

Vor der prächtigen Kulisse von Birkels Rosengarten sind beim Serenadenabend des Gesangvereins „Lyra“ Bußmannshausen am Samstag zwei überaus verdiente Chormitglieder geehrt worden. Der Chorleiter und Vorsitzende Alfons Ott, selbst Jubilar, hatte die Ehre, dem aktiven Sänger Erwin Amann zum 60. Vereinsjubiläum im Namen aller seiner Kameraden zu gratulieren.

„Wir sind stolz auf dich“

Es komme gewiss nicht alle Tage vor, dass ein Mitglied auf sechs Jahrzehnte Vereinszugehörigkeit zurückblicken könne, sagte Ott. Erwin Amann habe das geschafft, und das spreche für seine Treue: „Wir sind stolz auf dich.“ Neben dem Singen hat sich Amann weitere Verdienste erworben, lange Jahre als zweiter Vorsitzender und bis auf den heutigen Tag als Kassierer. Der Verein hat ihn deshalb bereits 2016 zum Ehrensänger ernannt. Zu dieser Auszeichnung kam nun am Samstag eine weitere hinzu. Im Auftrag des Deutschen Chorverbands überreichte Alfons Ott Amann die Ehrennadel: „Ich tue es mit Freuden und bringe dabei gleichzeitig die Hoffnung zum Ausdruck, dass Erwin unserem Verein weiterhin die Treue hält.“

In seiner Laufbahn als Vereinsfunktionär hat Alfons Ott schon etliche Auszeichnungen von Chorsängern und -mitgliedern vornehmen dürfen. Beim beglückenden Serenadenabend durfte sich der Spiritus rector nun selbst über eine Würdigung seines Wirkens für den Gesangverein „Lyra“ freuen. Der zweite Vorsitzende Christian Wölfle erinnerte daran, dass „unser Fone“ im Jahr 1968 in den Chor eingetreten sei und ihn zunächst im ersten Tenor und später auch in den anderen Stimmen tatkräftig unterstützt habe. Seit mehr als drei Jahrzehnten leitet Ott schon die „Lyra“ und gibt zudem als Dirigent (seit 2002) den Ton an. „Ich denke, das ist einen großen Applaus wert“, sagte der Laudator Wölfle. Das vielköpfige Publikum empfand es genauso und drückte seine Wertschätzung mit kräftigem Beifall aus. Konzertbericht vom Serenadenabend folgt