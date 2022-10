Bei Streit mit Messer attackiert

Ein 46-Jähriger befindet sich nach einem Messerangriff am Montag in Schwendi in Untersuchungshaft. Am Montag kam es gegen 15.30 Uhr in der Küche einer Wohnung in Schwendi zu einem Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern, die gemeinsam in der Wohnung lebten, wie die Polizei mitteilt. Der Streit eskalierte und der 46-Jährige soll mit einem Küchenmesser auf seinen 45-jährigen Mitbewohner zugegangen sein und ihm damit oberflächliche Schnittverletzungen im Halsbereich zugefügt haben.

Bei einem anschließenden Gerangel erlitt der 45-Jährige weitere tiefere Schnittverletzungen an der Hand. Nachdem der Angreifer schließlich von ihm abgelassen hatte, konnte der 45-jährige Verletzte flüchten.Der Tatverdächtigte blieb zunächst in der Küche der Wohnung und begab sich schließlich vor die Wohnung, wo er von den eintreffenden Polizei widerstandslos festgenommen und auf ein Polizeirevier verbracht werden konnte. Der 45-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, das er mittlerweile wieder selbstständig verlassen konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Richter beim Amtsgericht Biberach am Dienstag Haftbefehl gegen den 46-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Seither befindet sich der Mann in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.