BEB Irish-Folk-Nacht in Großschafhausen feiert Jubiläum – Karten zu gewinnen

Die 25. Irish-Folk-Nacht im Gemeindesaal in Großschafhausen wirft ihre Schatten voraus: Für die Jubiläumsparty am Samstag, 9. November, hat die Freiwillige Feuerwehr Großschafhausen als Veranstalter die Paul Daly Band aus München verpflichtet. Beginn ist um 20 Uhr.

Konrad Stock, der den Dudelsack spielt, verstärkt die vier Bandmitglieder an diesem Abend. „Das ist unsere 25. Irish-Folk-Nacht, die wir seit 1994 organisiert haben“, sagt Armin Bammert in Hinblick auf die Beständigkeit dieser Veranstaltung. „Und am Samstag zum Jubiläum soll es eine Party werden. Ein Mitmachfest zum Mitsingen.“

Folk mit sehr irischem Touch, dazu Guinness und Kilkenny: In Großschafhausen soll vor allem de Mischung wieder passen. Die Veranstalter hoffen auf ein volles Haus oder anders formuliert – einen proppenvollen Gemeindesaal-„Pub“. Wer dabei sein möchte, kann Karten gewinnen: Die Schwäbische Zeitung verlost dreimal zwei Eintrittskarten, ein Freigetränk ist pro Eintrittskarte inbegriffen. Die ersten drei Anrufer, die am Mittwoch, 6. November, ab 11 Uhr unter der Nummer 07392/ 963115 durchkommen, gewinnen. Beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter www.schwäbische.de/datenschutz

Foto: Privat