Baur-Jöchle holt sich WM-Bronze

Verena Baur-Jöchle aus Schwendi hat bei den Tennis-Weltmeisterschaften der Seniorinnen in der Altersklasse (AK) 30 in Lissabon (Portugal) die Bronzemedaille gewonnen. In dem zwölf Teilnehmerinnen starken Feld machten die drei deutschen Starterinnen die ersten drei Plätze unter sich aus. Natalie Gumbrecht (Bayern) belegte Platz eins vor Eileen Arana-Roth aus Hessen.

Nach der sehr erfolgreichen Verbandsrunde in der Regionalliga Südwest mit den Damen 30 des TC Waiblingen war für Baur-Jöchle laut Mitteilung die Motivation groß, den Schritt auf die internationale Ebene zu wagen. Das gesetzte Ziel – Runde eins zu überstehen – war gegen die ehemalige Profispielerin Mariana Correa aus den USA nicht so einfach. Die Erfahrung und das variable Spiel ihrer Gegnerin bereitete Baur-Jöchle sichtliche Probleme. So gab sie den ersten Satz mit 2:6 ab. Im zweiten Satz fand sie immer mehr ins Spiel und setzte ihre taktischen Stärken ein. Mit 6:4 und 6:2 kam sie eine Runde weiter.

Im Viertelfinale traf Baur-Jöchle, die auch Trainerin am Bezirks-Stützpunkt des Württembergischen Tennisbunds (WTB) in Biberach ist, auf die an Position drei gesetzte Argentinierin Karina Natalia Lojo. Nach einem verschlafenen Start fand die Schwendierin zu ihrem Spiel und entschied die Partie klar für sich (6:4, 6:1). Im Halbfinale hieß die Gegnerin dann Eileen Arana-Roth, die Nummer zwei der Setzliste – eine Spielerin mit sehr viel Turniererfahrung und großem Kämpferherz. Drei Stunden rangen beide um jeden Ball. Baur-Jöchle musste sich am Ende in drei Sätzen geschlagen geben (6:7, 7:5, 2:6).

Unter den Fans waren auch die Tochter und der Ehemann von Baur-Jöchle. An den spielfreien Tagen machte die Familie, die laut Mitteilung auch sonst eine große Stütze während dieser acht Tage war, in Lissabon und am Meer Urlaub. Alles in allem sei es ein großartiges Erlebnis gewesen, an der Weltmeisterschaft teilgenommen zu haben und dass sie auf internationalem Parkett sehr gut mitspielen konnte, resümierte Baur-Jöchle.