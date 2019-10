Bürgermeister Späth ehrt Blutspender in Schwendi

Dankbarkeit und Anerkennung für „Lebensretter“, die schon viele Male Blut gespendet haben, wurde am Montag einigen Schwendier Bürgern zuteil. Bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung erhielten sie eine Urkunde, eine Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes und VSG-Einkaufsgutscheine – die Höhe des Betrags richtete sich nach der Anzahl der geleisteten Blutspenden. Bereits 125 Mal Blut gespendet hat Judith Silas.

„Wir sind stolz auf Mitbürgerinnen und Mitbürger wie sie. Sie haben durch ihr Engagement über Jahre hinweg bewiesen, dass Nächstenliebe, Verantwortungsgefühl und Hilfsbereitschaft für sie nicht nur leere Worthülsen, sondern gelebte echte Werte sind“, sagte Bürgermeister Wolfgang Späth an die Adresse der Blutspender. Dies sei in einer Zeit, in der viele leider nur zu oft nach persönlichem Nutzen und Profit streben, umso höher zu bewerten.

Eine Herzenssache

Durch die Vielzahl der gespendeten Konserven haben die Blutspender selbstlos Hilfe für Unbekannte, Verantwortungsbewusstsein für ihre Mitmenschen und unsere Gesellschaft übernommen. „Damit haben sie wahren Bürgersinn bewiesen“, lobte der Bürgermeister. Blut zu spenden, das sei für diesen Personenkreis Herzens- und Ehrensache. Wolfgang Späth erinnerte daran, dass es noch immer keinen Ersatz für Spenderblut gibt und dass der Bedarf ständig steigt. Deshalb dankte er nicht nur den Vielspendern, sondern auch den Erstspendern. „Denn auch sie retten Leben.“

Kontinuierlich gestiegen ist bei den jetzt Geehrten im Laufe der Jahre die Zahl der besuchten Spendentermine. In Schwendi werden diese vom DRK-Ortsverein mit Unterstützung des Arbeitskreises Blutspende durchgeführt. „Der Dank gilt deshalb auch dem DRK und seinen Helfern, die die Blutspendeaktionen hier in der Umgebung organisieren.“

Mit jeder gespendeten Blutkonserve könne bis zu drei Patienten geholfen werden, sagte Tobias Lerch, Leiter der Schwendier DRK-Bereitschaft. Es würde ihn freuen, wenn aktive Blutspender ihr Engagement beibehalten und immer wieder neue Blutspender mitbringen würden. Gelegenheit dazu besteht in Schwendi bereits am kommenden Freitag, 25. Oktober, in der Veranstaltungshalle in der Hauptstraße 74 von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr.