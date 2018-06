Azubis unterstützen Flüchtlinge

Der Helferkreis Asyl in Schwendi kann finanzielle Spenden sehr gut gebrauchen. Groß war die Freude bei den Verantwortlichen deshalb, als ihnen am Sonntag im Rahmen des Kulturencafés ein Scheck in Höhe von 300 Euro übergeben wurde.

Mitgebracht hatte diesen Scheck Annika Perzi. Die BWL-Studentin aus Schwendi absolviert gerade eine Ausbildung beim Unternehmen Südpack Verpackungen in Ochsenhausen. Dort wird alljährlich bei der Betriebs-Weihnachtsfeier von Auszubildenden eine Tombola für wohltätige Zwecke veranstaltet.

Im letzten Jahr war Annika Perzi im Organisationsteam dieser Tombola, die einen Gesamterlös von 7600 Euro erbrachte. „Dieses Geld wird ausschließlich für regionale Projekte gespendet“, erzählt die Studentin. Ein solches kam ihr in Schwendi sofort in den Sinn. Als Mitglied der Jugendleiterrunde der Kolpingsfamilie Schwendi hatte Annika Perzi mitbekommen, dass für die Teilnahme von Flüchtlingskindern an Freizeitangeboten Geld benötigt wird. Von dem Erlös der Südpack-Tombola 2016 wurden deshalb 300 Euro für derartige Zwecke abgegeben. Empfänger ist der Helferkreis Asyl Schwendi, der die Gelder entsprechend verwendet.

Dessen neugewählter Sprecher Bernd Karrer bedankte sich bei Annika Perzi für die finanzielle Unterstützung. „Wir werden das Geld für die Förderung von Kindern verwenden“, erklärte Bernd Karrer. Damit sollen etwa Freizeitangebote für diese ermöglicht werden, aber auch die Anschaffung von Büchern ist denkbar.

Derzeit 35 Helfer in drei Gruppen

Dem Helferkreis Asyl Schwendi gehören 35 Aktive an, die sich ehrenamtlich im Moment um 32 Flüchtlinge kümmern. Aufgeteilt haben sich die Helfer in drei Gruppen, je nach Einsatzschwerpunkt. Es gibt eine Sprachgruppe (verantwortlich: Eva Hempfer), eine Patengruppe (Martina Heudorfer) und eine Freizeitgruppe (Tanja Schwiebert). Einmal im Monat wird im Gemeindehaus vom Helferkreis ein Kulturencafé (das offen ist für alle Interessierten) veranstaltet.

„Beim Kulturencafé am Sonntag haben wir erstmals auch die Nachbarn der in Schwendi wohnenden Flüchtlinge eingeladen“, berichtet Bernd Karrer. Diese seien dem Angebot gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen. Etliche von ihnen sind ins Gemeindehaus gekommen, um mit den Flüchtlingen Gespräche zu führen. „Wir wollen einen Beitrag zur Integration der Flüchtlinge leisten. Sie sollen das Gefühl haben, dass sie im Dorf dazu gehören“, sagte Bernd Karrer. Über neue aktive Mitarbeiter freut sich der Helferkreis genauso wie über finanzielle Spenden.

Informationen gibt Bernd Karrer (Telefon 07353/2009) gerne weiter, auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Schwendi (www.se-schwendi.de) wird außerdem über die Arbeit des Helferkreises Asyl Schwendi informiert. (beb)