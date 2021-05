Auto überschlägt sich mehrfach

Schwere Verletzungen hat ein 34-jähriger Autofahrer am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall bei Orsenhausen erlitten. Nach Polizeiangaben war er zu schnell unterwegs und betrunken.

Wie die Ermittlungen ergaben, war der Mann gegen 19.15 Uhr von Orsenhausen in Richtung Weihungszell unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er mit seinem VW aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 25-Jähriger mit seinem BMW entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, lenkte der 34-Jährige gegen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Der VW überschlug sich mehrfach und kam abseits der Straße zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße bis etwa 20.30 Uhr gesperrt. Im Einsatz waren auch die Feuerwehr Orsenhausen und Einsatzkräfte des ASB.