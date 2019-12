Den Fuß in die Tür setzen: Im übertragenen Sinn hat dies der Schwendier Gemeinderat bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Gesundbrunnen“ in Schönebürg gemacht. Weil der Gemeinderat am Montag und damit noch 2019 den Aufstellungsbeschluss gefasst hat, kann der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

„Mit dem Aufstellungsbeschluss sind wir im Verfahren drin“, begründete Bürgermeister Wolfgang Späth den Schritt. Eine Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung werde zum aktuellen Zeitpunkt nicht durchgeführt. Zwei Jahre hat die Gemeinde nun Zeit, den Bebauungsplan für das Grundstück zwischen der Laupheimer Straße und der Rottum, das nördlich an den gültigen Bebauungsplan „Gesundbrunnen“ angrenzt, als Satzung zu beschließen. Dabei werde sich die Gemeinde beim Satzungsbeschluss nach dem Bedarf an Wohnbauplätzen orientieren. Dass die Gemeinde mit dem Aufstellungsbeschluss die Gelegenheit nutzt, ins beschleunigte Verfahren hineinzukommen, begrüßte Ortsvorsteherin Paula Scheffold auch im Namen des Ortschaftsrates. Das gleiche Prozedere hat der Gemeinderat am Montag auch für den Bebauungsplan „Rauhhalde Nord“ in Hörenhausen beschlossen. Einstimmig, wie für Schönebürg auch. In Hörenhausen bezieht sich der Aufstellungsbeschluss auf zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von etwa 1,35 Hektar.