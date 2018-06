Auf Ortskern II folgt Ortskern III

Einen Schlussstrich hat der Gemeinderat am Montag beim Sanierungsgebiet „Ortskern II“ in Schwendi gezogen: Die seit November 2004 rechtsverbindliche Satzung wird aufgehoben. Zugleich gaben die Räte grünes Licht, für die im Süden angrenzenden Straßenzüge ein neues Sanierungsgebiet „Ortskern III“ auszuweisen.

Öffentliche wie private Anstrengungen im Gebiet „Ortskern II“ hätten den Bereich an vielen Stellen aufgewertet, sagt Bürgermeister Günther Karremann. Der Bewilligungszeitraum für Zuschüsse endete nun aber zum 30. Juni.

Die Gemeinde hat an Haushaltsmitteln rund 1,43 Millionen Euro aufgewendet und damit 2,15 Millionen Euro aus der städtebaulichen Förderung des Landes erlangt. Für 350 000 Euro hat die Gemeinde ferner Grundstücke erworben, sie bis auf kleine Flächen wieder veräußert und die Erlöse in den Sanierungstopf gesteckt. Beispielhaft nennt Karremann hier die Umsiedlung der Reitanlage an den Schochengraben. Die Gemeinde erwarb das „alte“ Grundstück am Mühleweg und verkaufte es weiter als Reservefläche für das Seniorenzentrum Sofie Weishaupt.

Die von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung vorgelegte Abrechnung des Sanierungsgebiets „Ortskern II“ weist Gesamteinnahmen von rund 3,91 Millionen Euro und um knapp 14 000 Euro höhere Ausgaben aus. „Das gleicht bei diesem Volumen einer Punktlandung“, sagte Karremann der SZ.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wurden auf zwölf privaten und drei gemeindeeigenen Grundstücken an der Hauptstraße, der Obere Straße und am Mühleweg Gebäude abgebrochen und 15 Privathäuser modernisiert und instand gesetzt. Zum Teil wurden die frei gewordenen Flächen inzwischen neu bebaut. Die Gemeinde hat den Platz bei der Sankt-Stephanus-Kirche gestaltet, ebenso den Außenbereich der Veranstaltungshalle, ein Teilstück der Obere Straße, das Jägergässle und Randbereiche der Straße Kellerberg. Ertüchtigt wurden der Parkplatz am Kellerberg und jener an der Schule sowie der Gehweg entlang der Hauptstraße.

Hoffnung auf Fördermittel

„Um weiterhin eine kontinuierliche städtebauliche Entwicklung im Ortskern von Schwendi zu ermöglichen“, hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, die Aufnahme eines Sanierungsgebiets „Ortskern III“ in ein Förderprogramm zu beantragen. Gemeinsam mit dem Sanierungsträger LBBW wurde ein Gebiet abgesteckt, das aber keineswegs statisch sei, sondern „die Gesprächsgrundlage für den Antrag“, betont der Bürgermeister. Es umfasst den südlichen Teil von Hauptstraße und Obere Straße sowie Flächen im Bereich Biberacher Straße, Herdweg, Gutenzeller Straße, Klausstraße, Hohlweg und Gartenstraße. „Große Teile des historischen Schwendi sollen rein“, so Karremann. Mit dem einstimmigen Ratsvotum am Montag sei ein Entwicklungsprozess angestoßen; bis eine Sanierungssatzung beschlossen werden kann, werde es mindestens ein Jahr dauern.

Auch künftig werde das Thema Ortskernsanierung Geduld erfordern, weiß Karremann. Nicht alles lasse sich wie erhofft umsetzen. „Das geht nicht auf Knopfdruck, es braucht viel Beratung und Zuspruch.“

Bürgercafé geplant

Mit dem Förderantrag für ein Sanierungsgebiet „Ortskern III“ in Schwendi muss die Gemeinde ein gesamtörtliches Entwicklungskonzept und ein gebietsbezogenes städtebauliches Entwicklungskonzept vorlegen. Bei der Erarbeitung dieser Konzepte sind die Bürger zu beteiligen. Dazu gibt es am Montag, 24. Oktober, ab 19 Uhr im Foyer der Sporthalle ein „Bürger-Café“. Eingeladen sind alle Einwohner Schwendis, einschließlich der Teilorte. Sie sollen zu wichtigen Fragen der Gemeindeentwicklung zu Wort kommen, ihre Ideen einbringen und sagen, was ihnen an ihrem Wohnort gefällt und was aus ihrer Sicht verbesserungswürdig wäre. Die Moderation hat Dr. Susanne Häsler von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH in Stuttgart. (ry)