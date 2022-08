Auch die Kameradschaftspflege kommt nicht zu kurz

Die Feuerwehr Sießen im Wald hat vor Kurzem zur Feuerwehr-Hockete eingeladen – und viele Gäste kamen. „Das tat nach der Pandemiepause allen gut“, hieß es von allen Seiten.

Die Feuerwehr-Hockete der Feuerwehr Sießen im Wald ist im Urlaubermonat August schon traditionell ein lockerer, gemütlicher und geselliger Treff für viele Besucher aller Altersklassen. Und weil auch das Wetter mitmachte, fühlten sich die Besucher bei dieser schon traditionellen Open-Air-Veranstaltung sichtlich wohl.

Dabei auffallend, dass viele Kameraden umliegender und befreundeter Feuerwehren die Hockete nutzten, um freundschaftliche Bande mit ihren Sießener Kameraden zu pflegen. Kommandant Torsten Guter dazu: „Die Kameradschaft unter den umliegenden Feuerwehren ist gut, wir besuchen uns gegenseitig und pflegen so den Zusammenhalt, der uns auch bei der Bewältigung unserer eigent-ichen Aufgaben sehr wichtig ist“. Dieses gute und kameradschaftliche Zusammenwirken zeigt sich auch immer wieder bei den Ernstfällen, bei denen alle Feuerwehren der Region gemeinsam großartige Hilfsdienste leisten und die Einwohnerschaft sich sicher fühlen kann.

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“, gemäß ihrem Leitspruch leisten die Feuerwehren das ganze Jahr über in den Gemeinden einen ehrenvollen und wichtigen Dienst für die Allgemeinheit. Einmal im Jahr freuen sie sich, wenn sie „Gäste zu Besuch bekommen“.

Am Freitag noch Open-Air-Gelände, am Sonntag nun Festplatz, beim Feuerwehrgerätehaus in Hörenhausen ließ es sich gut festen. Die beliebte Feuerwehrhockete wurde so zu einem geselligen Fest in lockerer Atmosphäre bei bester Stimmung und Unterhaltung. Urlaubsheimkehrer erzählten, zum Teil braungebrannt, von ihren Urlaubserlebnissen und die Daheimgebliebenen diskutierten über ihre Alltagsprobleme und Annehmlichkeiten. Man merkte es allen an, nach der Pandemiepause wollen alle wieder zusammenkommen. Bereits nach dem Frühschoppen war das Mittagessen mit schmackhaften Angeboten gut besucht. Auch den nachmittäglichen Kaffee und viele leckere Kuchen ließen sich die Besucher schmecken. Beim abendlichen Dämmerschoppen wurde nochmals kräftig gefestet und man ließ die „Hockete“ gemütlich ausklingen.

„Wir hatten ein gelungenes Fest“ , sagte ein zufriedener Kommandant Torsten Guter in seinem Resümee, der dabei auch seine Kameraden mit ihren Partnerinnen lobte und ihnen dankte, die „dabei dieses Mal nicht für andere, sondern in eigener Sache im Einsatz waren und ihre Gäste bestens versorgten“.