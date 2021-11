Armida Quartett begeistert in der Kleinen Bühne

Sabine Meyer gehört zu den renommiertesten Klarinettistinnen weltweit. Am Sonntag war sie zu Gast auf der Kleinen Bühne Schwendi, zusammen mit dem mehrfach preisgekrönten Armida Quartett und dem Klarinettisten Reiner Wehle. Mit Werken von Brahms und Mozart boten sie dem Publikum Musikgenuss auf höchstem Niveau.

Bassetthorn zieht besondere Aufmerksamkeit auf sich

Organisiert wurde das Konzert von Walter Mauermann, der das Publikum vorneweg auf seine Lieblingsstelle des Programms aufmerksam machte: „Das Larghetto von Mozarts Klavierquintett gehört zu dem Schönsten, was es überhaupt gibt.“ Da hatte er nicht unrecht, doch bevor die Zuhörerinnen und Zuhörer sich davon überzeugen konnten, durften sie noch eine ganze Reihe anderer Musikschönheiten degustieren. Ein spritziger Auftakt gelang den Musikerinnen und Musikern mit Mozarts Quintettsatz für Klarinette, Bassetthorn und Streichtrio. Besondere Aufmerksamkeit zog das selten zu hörende Bassetthorn, ein Vertreter der Klarinettenfamilie in Tenorlage, auf sich. Reiner Wehle wusste es jedoch harmonisch in den Gesamtklang zu integrieren.

Was sich in dem kurzen Quintettsatz an rhythmischer und dynamischer Präzision und harmonischem Zusammenspiel bereits andeutete, entwickelte sich im Streichquartett Nr. 3 in B-Dur von Johannes Brahms zu einem absolut faszinierenden Schau- beziehungsweise Hörspiel. Martin Funda (erste Violine), Johanna Staemmler (zweite Violine), Teresa Schwamm-Biskamp (Bratsche) und Peter-Philipp Staemmler (Cello) waren jede Sekunde präsent, wussten jederzeit, welchen Ton sie spielen und wie ihn die anderen spielen würden. In den Piano-Stellen des Vivace schienen die vier Instrumente zu einem einzigen zu verschmelzen. Die Crescendi, etwa im dramatisch-freien Mittelteil des zweiten Satzes, bauten sich mit wohldosierter Spannung auf. Der dritte Satz gehörte der Bratsche, Teresa Schwamm-Biskamp moderierte ihn mit großer Aufmerksamkeit und sichtbarer Spielfreude. In den Variationen des Finales zeigte sich dann noch einmal die ganze Bandbreite der musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten des Quartetts.

Faszinierendes Klarinettenspiel

Die setzten sich fort in besagtem Quintett in A-Dur für Klarinette und Streichquartett von W. A. Mozart, ergänzt durch den geschmeidigen, agilen Ton von Sabine Meyers Klarinette. Bisweilen war er kaum von einem Streicherklang zu unterscheiden. Der zweite Satz, das mit Spannung erwartete Larghetto, bestach durch die schlichte Klarinettenmelodie, die sich zu einem interessanten Zwiegespräch mit der ersten Geige entwickelte. Lebensfroh-tänzerisch dann das Menuetto mit einem Klarinetten-Ländler, dem es nicht an Eleganz fehlte. Der letzte Satz, wie schon bei Brahms ein Variationen-Satz, bot jedem der fünf Instrumente noch einmal Anlass, mit seinen solistischen Qualitäten zu glänzen, bevor er in einem rasanten Schluss endete. Begeisterter Applaus und laute Bravo-Rufe belohnten die Künstler.