„Anti-Stress-Bank“ zum Abschalten und Ausruhen

(clsc Die von Jugendlichen der Seelsorgeeinheit Schwendi einmal während einer sozialen, bundesweiten „Projekt – Aktion“ angefertigten und erstellten und mit Themen aus der Gesellschaft versehenen Gesprächsbänke in allen Teilgemeinden sorgen gerade jetzt, wo Corona, Ukraine Krieg und Inflation die Gesellschaft belasten, mehr denn je für Aufmerksamkeit und Beachtung. An dem vielbefahrenen Radweg durchs Weihungstal zwischen Hörenhausen und Weihungszell steht eine sogenannte „Anti-Stress-Bank“, wo die Radfahrer animiert werden, „Nimm Dir Zeit – Stop – Komm erst mal runter“. Gerade in der Urlaubszeit wird dieser gute Rat von vielen Radfahrerinnen und Radfahrern gerne angenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. An de rnächsten Station steht „Abschalten….und schon besser??“ Auch viele Fußgängerinnen und Fußgänger, so etwa auch Bewohner des Seniorenheimes St. Josef in Weihungszell, nehmen gerne die guten Ratschläge an und verweilen auf der „Anti-Stress -Bank“. „Eine gute Sache, die uns gerade auch in der heutigen schwierigen Zeit gut tut“, so eine vorbeikommende Radfahrerin. Foto: Clemens Schenk