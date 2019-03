Anne Feger löst Richard Miller ab

Wechsel an der Spitze der Sportfreunde Schwendi: Anne Feger, bisher für die Finanzen der Sportfreunde zuständig, hat den Posten der Vorsitzenden übernommen. Sie löst Richard Miller ab, der dieses Amt neun Jahre innehatte und aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss.

Der Termin der Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Schwendi, bei denen immerhin 921 Mitglieder organisiert sind, entfaltet nicht die Anziehungskraft, die ein Magnet auf Eisenspäne hat. Nur 25 Sportfreunde wollten live dabei sein, als am Donnerstag im Fußballerheim auf das Jahr 2018 zurückgeschaut und für die nahe Zukunft in personeller Hinsicht die Weichen gestellt wurden. Erfolge, Anstrengungen, aber auch Herausforderungen der Abteilungen wurden in den jeweiligen Berichten der Verantwortlichen angesprochen.

Turnen, Fußball, Tennis, Tischtennis und Karate sind symbolisch die fünf sportlichen Ringe der Sportfreunde. Hinzu kommt der Gesundheitssport, bei dem, wie der Name schon sagt, nicht die Platzierungen in einem Wettkampf das Ziel sind. In den Abteilungen pulsiert das Leben, sportlich und kameradschaftlich. Auch berichteten die Leiter von einer guten Zusammenarbeit aller Sparten, nicht nur bei den drei Sitzungen des Sportfreunde-Ausschusses im letzten Jahr. Schriftführerin Carola Matits hatte in ihren Protokollen ein Thema erwähnt, das bei allen Sitzungen Gegenstand der Beratungen war: Die Suche einer Person für das Amt des Sportfreunde-Vorsitzenden.

Tätigkeit beendet

Richard Miller hatte sich dieser Verantwortung neun Jahre gestellt, allerdings war er 2018 gesundheitsbedingt einige Monate nicht einsatzfähig. „Ich bin leider gesundheitlich noch nicht auf der Höhe. Aufgrund dessen beende ich meine Tätigkeit als Vorsitzender der Sportfreunde Schwendi“, erklärte er am Donnerstag. Nur kurz war er zu der Versammlung erschienen, um seinen Jahresbericht vorzutragen.

Er dankte allen, die ihn in seiner Amtszeit unterstützt haben und lobte die gute Zusammenarbeit mit den Abteilungen, „deren erfolgreiche und selbständige Führung ich besonders hervorheben möchte“. Bezüglich seiner Nachfolge sei alles in die Wege geleitet, deutete Richard Miller an.

Und so war es dann auch. Anne Feger, bisher Kassenverwalterin der Sportfreunde, erklärte ihre Bereitschaft zur Übernahme des Vorsitzenden-Amtes. Einstimmig befürworteten dies die anwesenden Mitglieder, die Amtszeit läuft zwei Jahre. Ihrem Vorgänger Richard Miller dankte Anne Feger für dessen Arbeit an der obersten Stelle der Sportfreunde und überreichte ihm ein Geschenk.

Die Aufgabe der Kassiererin übernimmt Melanie Hofmann, ebenfalls gewählt für zwei Jahre. Nach längerer Vakanz konnte bei dieser Versammlung der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden wieder besetzt werden. Michael Marquardt wurde für ein Jahr gewählt. „Ich gehe mit Respekt ran an diese Aufgabe, freue mich aber auf dieses Amt in dem Super-Verein“, betonte der 33-Jährige. Die Vorstandschaft der Sportfreunde Schwendi wird in Zukunft ein kleineres Gremium sein. Die Mitglieder stimmten geschlossen für eine Satzungsänderung, wonach die beiden Posten Frauenbeauftragter und Vereinsjugendleiter gestrichen wurden. Ohnehin waren beide Ämter seit einigen Jahren nicht besetzt.

Auch auf Kassenprüfer werden die Sportfreunde als Dachorganisation über den jeweiligen Abteilungen verzichten. Denn mit der Prüfung der Finanzen ist ein Steuerbüro aus Laupheim beauftragt. Steuerberater Jürgen Lemke von der Kanzlei Rewist obliegt diese Aufgabe seit über zehn Jahren.

Die Sportfreunde Schwendi seien mittlerweile ein kleiner Betrieb, weit über 3000 Buchungen im Jahr 2018 wurden getätigt, sagte er bei der Versammlung. In allen Abteilungen werde die Kassenführung vorbildlich erledigt, die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. „Ich ziehe den Hut vor denen, die ein Ehrenamt ausüben“, sprach er allen, die sich engagieren, seine Anerkennung aus. Im Auftrag der anwesenden Mitglieder – „Schade, dass nur so wenige der insgesamt 921 Mitglieder da sind“ – sprach Jürgen Lemke der Sportfreunde-Vorstandschaft die einstimmige Entlastung aus.