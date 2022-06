Ambulante Hospizgruppe sucht neue Ehrenamtliche

Die ambulante Hospizgruppe Schwendi-Wain sucht neue ehrenamtliche Helfer und Betreuer. Das teilt die Caritas Biberach-Saulgau in einem Schreiben mit.

Menschen, die man nicht kennt, zu begleiten, ist eine besondere Aufgabe und sterbende Menschen zu begleiten, ist mit keinem anderen Ehrenamt zu vergleichen. Die hospizliche Begleitung steht Menschen in ihrer vielleicht schwersten Zeit zur Seite. Wenn man sich auf das Ehrenamt in der ambulanten Hospizarbeit einlässt, widmet man sich Menschen und ihren Angehörigen, die in Pflegeheimen, in Krankenhäusern und zuhause dem Ende ihres Lebens entgegen gehen. Es ist ein Ehrenamt, das einen fordernden und zugleich großen bereichernden Charakter hat. Es kann das eigene Leben verändern.

Interessierte absolvieren einen Vorbereitungskurs, den die Caritas ab dem 1. März 2023 anbietet (geplantes Ende: Oktober 2023). Die Hospizgruppe Schwendi-Wain sucht Männer und Frauen, die an diesem Ehrenamt interessiert sind und lädt zusammen mit dem Fachdienst Hospiz der Caritas Biberach-Saulgau am Montag, 27. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr zu einer Onlineveranstaltung ein. Benötigt wird ein stabiler Internetzugang und ein Computer mit einem Mikrofon. Anmeldungen per E-Mail an classen.a@caritas-biberach-saulgau.de oder unter Telefon 07351/8095191. Die Zugangsdaten zu der Veranstaltung werden rechtzeitig per Mail versendet.