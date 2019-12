„Alpenländische Weihnacht“ berührt die Herzen

„Standing Ovations“ und glückselige Besucher: Die „1. Sießener Weihnacht 2019“ hat am vierten Adventssonntag mehr als 500 Menschen in die übervolle Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena in Sießen im Wald gelockt. Der veranstaltende Musikverein Hörenhausen hatte zu einer „Alpenländischen Weihnacht“ eingeladen und damit voll das Interesse vieler Musik- und Gesangsfreunde getroffen. Die frisch renovierte Kirche bot, auch wegen ihrer guten Akustik, den passenden Ort und eine beeindruckend stimmungsvolle Kulisse für dieses Musikereignis.

Es wirkten mit verschiedene Bläsergruppen des Musikvereins Hörenhausen unter der Leitung von Wilfried Thanner, die Flötengruppe der Grundschule Sießen im Wald/Kooperation Musikverein (Annegret Riek), der Kinder-/Schulchor der Grundschule Sießen (Anni Rueß), der Frauendreigesang Schwendi mit Helga Staible an der Zither und die Rottumtaler Alphornbläser unter der Leitung von Hubert Wiest. Verbindende Worte und inspirierende Zwischengedanken sprach die Gemeindereferentin Elfi Weiß. Die gesamtmusikalische Leitung lag in den Händen von Musikdirektor Wilfried Thanner, die künstlerische Leitung hatte Frieder Klaiber, Mesner der Wallfahrtskirche. Die Idee zu der Veranstaltung hatte Ehrenmusiker Clemens Schenk, der auch die Gesamtleitung innehatte. Schenk ist stolz daruf, „dass wir diese besondere Musikveranstaltung fast ausschließlich mit Kindern, Jugendlichen und Musikerinnen und Musikern aus der Gemeinde bestreiten konnten“.

Wilfried Thanner hatte in Abstimmung mit den Mitwirkenden eine Programmauswahl getroffen, die bestens ankam. Schon der gelungene Beginn der Rottumtaler Alphornbläser mit „Bergstille – Silence de montagne“ vermittelte alpenländisches Flair. In ruhiger, disziplinierter Reihenfolge sangen und musizierten die Mitwirkenden, allesamt auf hohem Niveau. „Gänsehautfeeling“ herrschte, als Blechbläserduos von der Altarempore herab spielten.

Beeindruckend war auch der Abschluss des offiziellen Programms, als nach und nach erst Bläserquintett, Frauendreigesang und dann alle Gruppen gemeinsam mit den Alp-hörnern den „Sterzinger Andachtsjodler“ anstimmten. Die Zuhörer klatschten ausdauernd und forderten Zugaben, ein Wunsch, dem der Frauendreigesang, die Rottumtaler Alphörner und der Kinder-/Schulchor gerne nachkamen. Einer der Höhepunkte war dabei zum Abschluss der „Sießener Weihnacht“ das gemeinsame Singen und Musizieren des Liedes „Fröhliche Weihnacht überall“, das nochmals Mitwirkende und Besucher vereinte. Herzliche Dankesworte galten allen, die dieses musikalische Erlebnis möglich gemacht haben.

Spenden für den guten Zweck

Es wurde kein Eintrittsgeld erhoben, sondern um Spenden für den guten Zweck gebeten. Der Erlös ist je zur Hälfte für die Orgelsanierung der Wallfahrtskirche Sießen im Wald und den „Letzte-Wünsche-Wagen“ bestimmt; bei Letzterem handelt es sich um ein Ehrenamtsprojekt des ASB, mit dem Schwerkranken ein letzter Wunsch erfüllt werden kann.

Nach dem Konzert war geselliger Ausklang bei Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und Imbiss vor dem katholischen Gemeindehaus. Die Verpflegung übernahm der Elternbeirat der Grundschule Sießen im Wald, der vom Erlös Spiel- und Klettergeräte für den Schulgarten anschaffen möchte. Auch das Jugendteam und die Jungmusiker des Musikvereins Hörenhausen waren mit einem Verkaufsstand vertreten und verkauften in den Jugendtreffs gefertigte Bastelarbeiten, Dekorationen und Gebackenes; der Erlös dieser Aktion kommt der Jugendarbeit im Musikverein zugute.

Es war ein großartiges Gemeinschaftserlebnis, das den Wunsch nach einer Wiederholung im nächsten Jahr aufkommen ließ.