Alles dreht sich um Akrobatik auf dem Pferd

Während vergangene Woche die besten Voltigierer der Welt bei den Weltreiterspielen in Tryon um Medaillen kämpften, liefen die Vorbereitungen für die großen und kleinen Voltigierer des RFV Schwendi auf Hochtouren. Am 29. und 30. September wird sich auf der Anlage des RFV nämlich alles um das Turnen und die Akrobatik auf dem Pferd drehen.

Am Samstag steht alles im Zeichen der Kreismeisterschaften. Hier werden 30 Teilnehmer aus fünf Vereinen an den Start gehen. Die erste Prüfung beginnt um 13.30 Uhr, bei der die Einsteiger im Einzel ihr Können zeigen werden. Ab 14.20 Uhr gehen Junioren sowie Senioren, zunächst im Einzel und ab 15.35 Uhr im Doppel, an den Start. Aus Sicht des RFV Schwendi liegen hier Elisabeth Leichtle mit Platz 2 und Isabell Gehring mit Platz 3 auf aussichtsreichen Positionen bei den Senioren. Sie konnten sich bei der ersten Qualifikation in Rot an der Rot bereits wertvolle Punkte sichern. Um 16 Uhr werden dann die Gruppen-Voltigierer um den Titel des Kreismeisters kämpfen.

Der Voltitag am Sonntag beginnt um 8.20 Uhr mit dem Pferdtest, im Anschluss gehen die Teilnehmer in verschiedenen Prüfungen für Einzel- und Doppelvoltigierer an den Start. Insgesamt haben sich mehr als 100 Starter aus neun Vereinen angemeldet. Um 11.30 Uhr findet die Rallye statt. Dabei gilt es, als Mannschaft verschiedenen Aufgaben zu bewältigen und den Sieg zu holen. Am Nachmittag werden dann ab 12.45 Uhr mehrere Prüfungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden für Gruppen stattfinden. Bei der letzten Prüfung um 16.20 Uhr wird es bunt: Hier wird nicht nur die Kür der jeweiligen Gruppe bewertet, sonder auch das originellste Kostüm.