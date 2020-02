„A bissle hendravier“, aber eine tolle Party

Einen stimmungsvollen und närrisch bunten Verlauf hat die zehnte Auflage der Dorffasnet in Schwendi genommen. Veranstaltet wird sie von Beginn an von der Katholischen Kirchengemeinde, dem Musikverein „Rota“, der Narrenzunft und den Sportfreunden Schwendi.

Schon mehr als eine Stunde vor Beginn bildeten sich Menschentrauben vor der närrisch dekorierten Veranstaltungshalle, und von Beginn an sprang der Funke über. „Obwohl heit älles a bissle hendravier isch“, so das bewährte Ansager-Duo Anne(Feger) und Klaus (Schillinger), herrschte beim Narrenvolk beste Partystimmung. Der Grund für den leicht verzögerten Auftritt der beiden war schnell ersichtlich: „Anne“ erschien als „Klaus“ in einem viel zu großen Anzug und „Klaus“ als „Anne“ in einem schwarzen Kleid. Charmant und witzig führten sie durchs Programm.

Späth wird „Wolfgang I. von Schwendi“

Einen schnittigen Gardetanz legten die Mädels der Sportfreunde aufs Parkett und bekamen für ihre gelungene Choreographie großen Beifall. Bürgermeister Wolfgang Späth, am Glombigen von den Narren seines Amtes enthoben, wurde nun als Dorffasnetsoberhaupt wieder eingesetzt. Da der Pfarrer entschuldigt fehlte, erteilten die Moderatoren Späth kurzerhand mit der Klobürste den Segen und verliehen ihm den Titel „Wolfgang I. von Schwendi“.

Lachsalven ernteten Birgit Kugler und Christine Ott mit Unterstützung von Joachim Miller bei ihrem Beitrag über „Erlebnisse“ mitten aus dem Leben. Angesprochen auf die andere Ehehälfte meinte eine: „Woisch, mei Ma isch a Ufo – ein unheimlich faules Objekt“. Auch anrüchige Themen kamen zur Sprache: „Jeder lot sein Hond nascheißa wo se wellat, ond land’s dann au no stragga, obwohl an jedem Eck en der Gmoid doch so Hundetoiletten sand“.

Musik in vielen Variationen spielten die Akteure des Musikvereins „Rota“ bei ihrem bejubelten Auftritt. Wie alle Tanz-Akteure, so durfte auch die Narrenzunft Schwendi nach dem Maskentanz ihrer Brunnenweible und Pudl erst nach einer Zugabe von der Bühne. Mit einem Schunkelwalzer von der neu verpflichteten Band „Seefeuer“ ging es in die Pause.

Von ABBA bis Dornröschen

Wiederum eine tolle Show boten die Gardemädchen der Sportfreunde in Teil zwei, dieses Mal zu einem ABBA-Medley. Auch gab es zum Zehnjährigen für viele einen Getränkegutschein und eine Polonaise durch den Saal.

Schon der Auftritt von Dornröschen, Rapunzel, Rotkäppchen, Wolf, Zwerg, Hänsel und Gretel und Tapferem Schneiderlein war bei der „Späth Talk Show“ der Jugendleiterrunde von Kolping eine echte Schau. Dabei wurden aktuelle Themen aus der Gemeinde spaßig angesprochen; so wünschte sich jemand ein „neues Gemeindehaus aus Lebkuchen“, und das „Liebesverhältnis“ zwischen Schwendi und Schönebürg erhielt neue Nahrung. Die Kleinsten, sprich Zwerge, waren die Größten bei der Talentshow „Dia 5 von der Kircha-gmoid“, wo nach alten und aktuellen Hits auch die Ballbesucher prima mitmachten.

„Wenn es am Schönsten ist, sollte man aufhören“, kündigten Anne und Klaus ihren Abschied an; für ihre Bemühungen um die Schwendier Dorffasnet erhielten sie Dankesworte und Geschenke. Zum großen Finale zeigten sich nochmals alle Mitwirkenden auf der Bühne. „Es funktioniert in Schwendi, ein tolles Team“, lobten die Ansager. Die Band „Seefeuer“ sorgte mit fetziger Party- und Tanzmusik für beste Unterhaltung.