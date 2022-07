Im Jahre 2021 hätte der im Jahre 1931 gegründete Musikverein Hörenhausen sein 90-jähriges Vereinsbestehen gefeiert. Die Corona-Pandemie verhinderte die Durchführung der geplanten Jubiläumsveranstaltungen. Das Jubiläum – 90 Jahre Musikverein Hörenhausen - wurde nun im kleineren Rahmen mit einer „Feierlichen Stunde“ nach dem Festgottesdienst und der Einweihung der neuen Festbühne während des „Hörenhauser Sommerfestes“ nachgefeiert.

„Dies ist für uns eine wichtige Herzensangelegenheit, die Wertigkeit von Andenken und Dank zu bewahren“, so der Vorsitzende des Musikvereins, Wolfgang Thanner. Dabei wurden auch die bereits verstorbenen Vereinsmitglieder nicht vergessen – mit dem Marsch „Alte Kameraden“. Die musikalische Gestaltung der Feier oblag dem gastgebenden Verein unter der Leitung von Dirigent und Musikdirektor Wilfried Thanner – mit Musik, wie etwa dem melodiösen „Handelian Song“, basierend auf einem Thema von Georg Friedrich Händel.

„Stolz und zugleich dankbar dürfen wir heute auf die vergangenen 90 Jahre in der Geschichte des Musikvereins Hörenhausen zurückblicken“, so der 1. Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Thanner, in seiner Festansprache. „Musik ist eine Gabe des Himmels für alle, die sie zu hören vermögen. Jenen aber, die sie ausüben, ist sie eine nie versiegende Quelle herrlicher Freude“. Dabei musiziert er nicht nur bei seinen schon traditionellen Jahresveranstaltungen, sondern auch bei der Erstkommunion, Fronleichnamsprozession und der Wallfahrt.

Von der musikalischen Früherziehung im Kindergarten bis zur Jugendkapelle steht den musikinteressierten Kindern und Jugendlichen eine Palette der musikalischen Betätigung zur Verfügung. Höhepunkte der bisherigen Vereinsgeschichte waren das 70-jährige Vereinsjubiläum im Jahre 2001 und das 80-jährige Vereinsjubiläum im Jahre 2012, die beide im Rahmen der Kreismusikfeste des Blasmusik-Kreisverbandes Biberach gefeiert wurden.

Bürgermeister Wolfgang Späth beglückwünschte den Musikverein zu seinem Vereinsjubiläum und lobte ihn als „wichtigen kulturellen Anker innerhalb der Dorfgemeinschaft“. Der Verein zeichne sich durch eine besondere Kontinuität in der Vereinsführung aus, denn in der 90-jährigen Vereinsgeschichte habe es nur fünf Vorsitzende gegeben. Die Grüße und Glückwünsche der örtlichen Vereine überbrachte der Vorsitzende des Schützenvereins Hörenhausen, Harald Macht, der die „immer gute Zusammenarbeit“ herausstelle und ein Geschenk übergab.