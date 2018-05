80 Doggen treten in Schwendi an

Wer große Hunde liebt, ist am kommenden Samstag, 2. Juni, in Schwendi richtig. Hier veranstaltet die Ortsgruppe Ulm/Neu-Ulm des Deutschen Doggenclubs eine Ausstellung auf dem Gelände des Allgemeinen Deutschen Rottweiler-Klubs (ADRK), Ziegelweiher 1, in Schwendi. Der Platz befindet sich zwischen den Ortschaften Schwendi und Schönebürg.

Um Titel und Ehrungen

In verschiedenen Kategorien werden bis zu 80 Doggen erwartet, die um Titel und Ehrungen antreten werden.

Internationaler Richter

Die Rüden und Hündinnen „blau“ werden dabei vom internationalen Wertungsrichter Milan Krinke aus Tschechien bewertet, die anderen Hündinnen von Professor Peter Friedrich.