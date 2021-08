750 Kilometer in elf Tagen: Radler sind am Ziel angekommen

In der neuen Serie „SZ-Freizeit-Tour“ stellt die „Schwäbische Zeitung“ E-Bike, Rad- und Wandertouren vor. SZ-Mitarbeiterin Elisabeth Koprivc berichtet seit Anfang August von drei Generationen ihrer Familie, die gemeinsam mit dem Fahrrad von Schwendi nach Slowenien fahren. Und die nun stolz von sich sagen können, glücklich am Ziel angekommen zu sein:

Sie haben es geschafft! Unsere vier sportlichen Radler sind am Ziel angekommen. Nach 750 Kilometern in elf Tagen haben sie das Ortsschild von Brežice in Slowenien passiert, wo meine Schwiegereltern aufwuchsen. Die Freude und der Stolz auf diese Leistung sind riesengroß – nicht nur bei der Radl-Mannschaft, sondern auch bei der Begleitgruppe, die als Belohnung unterwegs „Goldmedaillen“ besorgt hatte, die unsere Sportler im familiären Rahmen überreicht bekamen.

Alle sind froh, dass es unterwegs keine ernsten Zwischenfälle gab und sich die drei Generationen auf die unterschiedlichen Wetterverhältnisse von zehn Grad und Starkregen bis zu mehr als 30 Grad am letzten Tag einstellen mussten.

Allerdings mussten wir alle in Ljubljana eine Nacht in einer Gefängniszelle verbringen. Was wir verbrochen haben? Das ist uns bis heute ein Rätsel... Aber so schlimm war diese Nacht nicht und wir mussten auch nicht ausschließlich bei Wasser und Brot ausharren. Dieses Hostel, also eine Jugendherberge, haben wir bereits vor dem Urlaub gebucht und können es auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Gebäude, das tatsächlich bis 1991 ein Gefängnis war, wurde aufwendig renoviert und Künstler haben jede Zelle individuell gestaltet. Nicht nur unsere Kinder fanden dieses Hostel cool.

Bei den meisten Unterkünften, egal ob Gasthof, Pension, Hotel oder Jugendherberge, hatten wir ein glückliches Händchen bewiesen. Wir achteten darauf, dass auf jeden Fall Frühstück angeboten wurde. Bei Gasthöfen gingen wir davon aus, dass wir auch vor Ort abendessen konnten. Das hat leider wegen der Folgen der coronabedingten Gastronomie-Schließungen nicht überall geklappt. In Österreich mussten zwei Häuser, in denen wir ein Zimmer gebucht hatten, ihr Restaurant aufgrund von Personalmangel schließen, weil vor allem Köche und Service-Personal fehlen. Von einem Hotelier haben wir erfahren, dass manche Hotels sogar komplett schließen mussten – ein Problem, das sicherlich international ähnlich ist.

Von Corona-Folgen konnte uns auch Mihaela Mocivnik aus dem gleichnamigen Gästehaus in Okroglice berichten. Sie erkrankte letztes Jahr an Covid-19 und verlor ihren Geschmackssinn, was als Köchin fatal ist. Wir konnten uns jedoch überzeugen, dass alle ihre Sinne wieder in Ordnung sind, und haben die Platten mit den slowenischen Spezialitäten richtig genossen. „Das ist das beste Abendessen, das wir hatten“, schwärmte Franc, mein Schwiegervater. Diese Wirtschaft, die auch fünf Zimmer vermietet, bietet seit kurzem eine Ladestation für E-Bikes an. Und die ersten, die davon Gebrauch machten, waren Anita und Franc. Um zu diesem auf etwa 500 Meter gelegenen Haus zu gelangen, ist es empfehlenswert, mit batteriebetriebenen Rädern unterwegs zu sein, da der Anstieg teilweise 20 Prozent beträgt. Hut ab vor unseren Radlern!

Dass wir glücklicherweise genau diese Unterkunft gebucht hatten und nicht eine andere direkt am Fluss Sava, ist den Überschwemmungen in Deutschland und Österreich geschuldet, weil wir kein Risiko im Fall von Starkregen eingehen wollten.

Mein Mann Alex ist als Organisator der Tour äußerst zufrieden und erzählt stolz: „Ich freue mich sehr, dass wir alle vier durchgehalten haben und gesund sowie ohne gröbere technische Pannen in Brežice angekommen sind.“ Allerdings musste er die Hoffnung aufgeben, mehr Kalorien zu verbrauchen als zu sich zu nehmen, was bei den kulinarischen Genüssen in allen drei Ländern nicht möglich war. Unser Sohn Lukas ist ebenfalls erleichtert, am elften Tag „endlich“ am Ziel angekommen zu sein. Es ist schon eine tolle Leistung, die die drei Generationen mit 17, 53, 75 und 80 Jahren geleistet haben.

Franc hat erst nach dem achten Tag seine „Oberschenkel etwas gespürt“. Er erklärt ganz begeistert: „Für mich war das der beste Urlaub überhaupt!“ Seine Frau Anita kann ihren Stolz als „Finisher“ nicht zurückhalten und erzählt seit der Zieleinfahrt jedem, der nur im Entferntesten bekannt ist, von der Drei-Generationen-Radtour und spendierte in Brežice eine Runde Eis für die gesamte Mannschaft.

Selbst der slowenischen Presse kam dieses sportliche Familienevent zu Ohren, sodass das gesamte Team noch für ein Interview Rede und Antwort stehen durfte. Slowenien befindet sich aktuell im Radfieber, nachdem Tadej Pogacar dieses Jahr zum zweiten Mal die „Tour de France“ und in Tokio die olympische Bronzemedaille gewann.

Nach dem sportlichen Teil dieses Urlaubs konnten alle im Hotel relaxen und dem Körper Erholung gönnen.