59 Schüler machen ihren Abschluss

Ihren diesjährigen Abschlussjahrgang hat die Max-Weishaupt Realschule in Schwendi am vergangenen Freitag entlassen. Insgesamt haben 59 Schülerinnen und Schüler die Mittlere Reife mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,0 bestanden, 12 bekamen einen Preis und 25 eine Belobigung. Die Traumnote mit einem Durchschnitt von 1,0 schafften Laura Georg und Janina Pfohmann, gefolgt von Lara Laupheimer und Sarah Sontheimer mit einem Schnitt von 1,1. Stefan Thanner, Niklas Thanner, Lukas Magg, Collin Layer und Elena Schwiebert erreichten Zeugnisdurchschnitt von 1,2.

Die Feier wurde von den Schülersprecherinnen Sophia Ruf und Jule Huchler moderiert. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Lukas Magg aus der 10b, der auf seinem E-Piano sein Können unter Beweis stellte.

Schulleiterin Regula Volk erinnerte in ihrem Grußwort an die vergangenen 6 Schuljahre und verglich die Schülerinnen und Schüler mit einer Baumpflanze, die in den vergangenen Schuljahren gut genährt wurde. Mit der Realschulzeit hätten die Baumpflanzen nun „gute Früchte wie etwa eine stabile Persönlichkeit, ein Gespür für Gemeinschaftssinn“ entwickelt. Die Schulleiterin bedankte sich bei den Abschlussschülern für ihre positive Bereicherung des Schullebens und erinnerte auch daran, dass die Schülerinnen und Schüler mit „viel Verzicht und Einschränkungen“ geduldig vieles ertragen hatten.

Bürgermeister Wolfgang Späth ermutigte die Schülerinnen und Schüler, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, denn es „tun sich immer wieder neue Türen auf und alte Türen schließen sich“. Dabei sei es mutig, unterwegs nach Hilfe zu fragen. Toll sei, dass die Jugendlichen es geschafft haben „etwas gut zu Ende zu bringen“. Mit der Zeugnisübergabe verabschiedeten die Klassenlehrerinnen Frau Maucher (10a), Frau Wegmann (10b) und Frau Wiedmann (10c) ihre Klassen.

Der Weishaupt Förderpreis wurde von Dirk Racota, Personalchef der Firma Weishaupt, überreicht. Gleich neun Schülerinnen und Schüler konnten diesen in Empfang nehmen: Janina Pfohmann, Laura Georg, Sarah Sontheimer, Lara Laupheimer, Elena Schwiebert, Stefan Thanner, Niklas Thanner, Lukas Magg und Collin Layer.

Insgesamt zwölf Preise für einen Zeugnisdurchschnitt bis 1,5 wurden vergeben und 25 Schülerinnen und Schüler bekamen eine Belobigung für einen Zeugnisdurchschnitt von 1,6 bis 2,0. Die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler nach Klassen geordnet:

Klasse 10a: Preise: Lara Laupheimer, Laura Georg, Stefan Thanner

Belobigungen: Laura Hörmann, Dominik Kächler, Melek Kesici, Benjamin Schick, Amelie Schiener

Klasse 10b: Preise: Nick Brunotte, Kimberly Gantert, Collin Layer, Lukas Magg, Janina Pfohmann, Sarah Sontheimer, Niklas Thanner

Belobigungen: Patrick Amann, Nina Berschling, Kevin Braun, Fabian Bretzel, Lea Eberle, Lorenz Häge, Lea Mainka, Bastian Mick, Aaron Ott, Emma Ott, Leandro Ramolla, Hanna Schoch

Klasse 10c: Preise: Elena Schwiebert, Sandra Botzenhart

Belobigungen: Emelie Hofmann, Marcel Klatt, Kevin Klaus, Erik Schlüter, Lara Ruhl, Anna Schwer, Luca Stehle, Mathilda Vogelmann