5807 Stunden voller Herzblut

Den Menschen helfen und die Gesellschaft gestalten: In dieser Pflicht sehen sich die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Diesen Leitspruch haben sich die 21 Ehrenamtlichen der Schwendier DRK-Bereitschaft im vergangenen Jahr wieder besonders zu Herzen genommen. Zusammen mit dem Arbeitskreis Blutspende erbrachten sie unter dem Strich 5807 freiwillig geleistete Stunden – im Dienst für die Gemeinschaft und die Mitmenschen.

Bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereines Schwendi war Vorsitzender Klaus Boeckh voll des Lobes. „Wir sind nicht viele Aktive in der Bereitschaft und im Arbeitskreis Blutspende, aber jeder bringt sich mit voller Leidenschaft und vollem Herzblut ein“, würdigte er das Engagement. Auf jeden Einzelnen und jede Einzelne sei Verlass, „und darauf bin ich stolz“, ergänzte er und sprach deshalb von „einer echt starken Truppe“. Bianca Gräter und Tobias Lerch, das Duo der Bereitschaftsleitung, gaben in ihrem Bericht Einblicke auf die unterschiedlichen Aufgaben, die von den DRK-Helfern 2018 übernommen wurden. Sehr aktiv waren die Ausbilder der Schwendier Bereitschaft (Joachim Müller, Lukas Rommel, Christian Mair, Sven Kuhle und Tobias Lerch) wieder in der Breitenausbildung. 53 Kurse hatten sie angeboten, 1008 Teilnehmern vermittelten sie Erste-Hilfe-Kenntnisse. „17 Prozent der Rot-Kreuz-Kurse im gesamten Kreisgebiet werden von unseren fünf Ausbildern abgehalten“, berichtete Klaus Boeckh nicht ohne Stolz. Fünf Helfer vor Ort (HvO) stellte die DRK-Bereitschaft im Bereich von Schwendi, Wain und Mietingen. Über 115 Mal wurden sie im vergangenen Jahr alarmiert, in 91 Fällen rückten sie auch aus, um professionelle Hilfe in der Nachbarschaft zu leisten und dadurch die therapiefreie Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes oder Rettungsdienstes zu überbrücken.

Vier Blutspendetermine wurden in der Veranstaltungshalle in Schwendi abgehalten, dabei konnten 650 Blutkonserven gefüllt werden. „Ohne die 25 Mitglieder des Arbeitskreises Blutspende und deren tatkräftige Mithilfe könnten wir dies nicht stemmen, ohne euch geht es nicht“, dankte Bianca Gräter den Ehrenamtlichen. Keinen Einsatz in 2018 verbuchte die Schnelleinsatzgruppe (SEG) der Bereitschaft Schwendi. „Als SEG durften wir 2018 nur üben, das ist auch einmal ok“, sagte Tobias Lerch. Größere Übungen mit anderen Hilfsorganisationen standen für die gesamte Bereitschaft auf dem Programm. Aber auch zu 24 Dienstabenden im DRK-Heim in der Bahnhofstraße trafen sich die Helfer, um sich selbst in medizinischen Themen und bei der Anwendung von Technik weiterzubilden.

Leiter für Jugendgruppe gesucht

In den Gemeinden Maselheim, Gutenzell/Hürbel, Schwendi und Wain waren die Schwendier DRK-Helfer beim Sanitätsdienst während der unterschiedlichsten Veranstaltungen im Einsatz. 980 Stunden summierten sich hier. „Wir helfen auch außerhalb unseres Einsatzgebietes aus“, berichtete Tobias Lerch. Trotz aller Beanspruchung beim Dienst am Nächsten legte die Bereitschaft Schwendi, die mit Sven Kuhle und Matthias Rendl seit vergangenem Jahr zwei neue Gruppenführer hat, großen Wert auf die Kameradschaftspflege. Die Arbeit der Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe Schwendi musste im Jahr 2018 eingestellt werden, da die beiden Gruppenleiter aus persönlichen Gründen dieses Amt abgaben. Die Suche nach einem neuen Gruppenleiter blieb bisher erfolglos.

Mit einem kleinen Verlust musste Kassierer Joachim Müller das Rechnungsjahr 2018 bei der Bereitschaft abschließen. Die Bestandskonten weisen aber einen positiven Betrag aus, so dass die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des DRK-Ortsvereines Schwendi im Jahr 2020 nicht an mangelndem Geld scheitern dürften.

Anerkennung für die Arbeit der eifrigen DRK-Helfer sprach im Namen der Gemeinde Bürgermeister-Stellvertreter Stephan Miller aus. Er bezeichnete die Bereitschaft als bestens funktionierende Einheit, die für die Region wichtig ist. „Macht weiter so, euer Dienst ist unverzichtbar“, ermunterte er die Ehrenamtlichen zu weiterem Engagement. Und der Kreis derer, die Hilfe leisten werden, ist jetzt auch größer. Denn bei der Versammlung wurden Daniel Schniertshauer, Florian Schliesser und Jenny Gunther in die Bereitschaft aufgenommen, sie unterschrieben die Verpflichtungserklärung. Für eine längere Mitarbeit in der Bereitschaft wurden Andrea Röhrer (fünf Jahre), Christian Mair (fünf Jahre) und Matthias Rendl (15 Jahre) geehrt.

20 Jahre Ausbildungsleiter

Nach mehr als 20 Jahren im Amt als Bereitschaftsausbildungsleiter gibt Joachim Müller diesen Posten auf, als Ausbilder fungiert er nach wie vor. „Die Mitglieder der Bereitschaft sind fit, das ist auch dein Verdienst“, dankte DRK-Kreisausbildungsleiter Manfred Rommel für den Einsatz von Joachim Müller, „auf den immer Verlass ist“. DRK-Kreisgeschäftsführer Peter Haug lobte die Arbeit der Schwendier Bereitschaft („Hier wird nicht geschwätzt, sondern gemacht“) in seinem Grußwort. Speziell den Sanitätsdienst in all seinen ernsten und heiteren Facetten beschrieb Kreisbereitschaftsleiter Frank Netzer in einem Gedichtvortrag.