5417 wahlberechtigte Schwendier sind aufgerufen, am Sonntag, 24. März, einen neuen Bürgermeister zu küren. Drei Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Günther Karremann, der nach 24 Amtsjahren aufhört: Christian Wölfle, Wolfgang Späth und Thomas Rohmer. Die Spannung steigt.

Sieben Wahllokale werden eingerichtet, sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet: im Rathaus und in der Realschule in Schwendi, im Kindergarten Bußmannshausen, im Gemeindesaal Großschafhausen, in der Ortsverwaltung Orsenhausen, im Schönebürger Schulhaus und im Kindergarten in Sießen im Wald. Mehr als 60 Wahlhelfer sind im Einsatz. Stand Freitag, 11 Uhr, lag die Anzahl der Briefwähler bei 570.

„Gegen 19 Uhr müssten alle Stimmen ausgezählt sein“, sagt Hauptamtsleiter Jürgen Lang. Der Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Maurer wird das Ergebnis im Schwendier Rathaus verkünden. Die „Rota“-Musiker stehen bereit, dem künftigen Bürgermeister ein Ständchen zu spielen. Auch Landrat Heiko Schmid hat sich zum Gratulieren angesagt.

Erhält jedoch keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen, wird für Sonntag, 7. April, eine Neuwahl angesetzt. In diesem Fall steht es den jetzigen Konkurrenten frei, auszusteigen; anderseits können weitere Bewerber ihren Hut in den Ring werfen, und es genügt die einfache Stimmenmehrheit, um die Wahl zu gewinnen.

Auf den Stimmzetteln steht übrigens ein vierter Name: Thomas Bezikofer. Der Ummendorfer hatte sich beworben, kurz darauf aber einen Rückzieher gemacht, allerdings nicht form- und fristgerecht. Mit der Konsequenz, dass er nun aus formalen Gründen auch als Nicht-Kandidat auf den Stimmzetteln auftaucht.