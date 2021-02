53-Jähriger fährt erneut ohne Führerschein

Ohne Führerschein unterwegs war ein 53-jähriger Autofahrer, den die Polizei am Samstag zwischen Hörenhausen und Orsenhausen kontrolliert hat. Das berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 0.20 Uhr mit einem Pkw Opel auf der Dietenheimer Staße unterwegs. Am Ortseingang zu Orsenhausen geriet er in eine Verkehrskontrolle. Zwar konnte er die ordnungsgemäßen Papiere für das Auto vorlegen, doch keinen Führerschein. Nach Angaben der Polizei war der 53-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen des Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden.

„Ohne Fahrerlaubnis dafür mit Humor“ sei der Mann unterwegs gewesen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Auf die Frage des Beamten, ob er denn schon einmal daran gedacht hätte, die Fahrerlaubnis zu erwerben, reagierte der Mann mit den Worten: „Ja, als ich das Blaulicht hinter mir blinken sah.“ Der Mann musste das Auto stehenlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen wiederholtem Fahrens ohne Fahrerlaubnis.