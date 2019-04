34 Kandidaten kämpfen um 15 Plätze

Ihren neuen Bürgermeister für die nächsten acht Jahre haben die Wahlberechtigten von Schwendi im März gewählt. Am 1. Juni startet Wolfgang Späth seine Arbeit im Schwendier Rathaus. Mit welchem Gemeinderats-Gremium als oberstes kommunales Organ Späth die Entwicklung der Gemeinde voranbringen kann, wird bei der Kommunalwahl am 26. Mai entschieden. 15 Ratssitze sind zu vergeben. Drei Listen mit insgesamt 34 Kandidatinnen und Kandidaten sind für die Gemeinderatswahl in Schwendi zugelassen.

Maurer, Arzt und Stork verzichten

Im Moment sitzen 16 gewählte Bürgervertreter (15 Männer, eine Frau) am Schwendier Ratstisch. Sie haben bei ihren Entscheidungen das Wohl von rund 6700 Einwohnern im Blick. Eigentlich umfasst der Schwendier Gemeinderat 15 Kräfte, fünf aus dem Zentralort Schwendi und jeweils zwei aus den Ortsteilen Schönebürg, Großschafhausen, Bußmannshausen, Orsenhausen und Sießen im Wald. Bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahre 2014 konnte Heribert Karrer aus Orsenhausen jedoch ein Ausgleichsmandat erringen. Aus dem aktuellen Gemeinderat werden auf jeden Fall drei Personen dem neuen Gremium nicht mehr angehören. Nach teilweise sehr langer ehrenamtlicher Arbeit im Rat haben Gerhard Maurer (CDU) sowie Josef Arzt und Nikolaus Stork (beide Freie Wähler) auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Drei Fraktionen sind es jetzt, die im Gemeinderat mitarbeiten. Und mit entsprechenden Wahlvorschlägen auf ihren Listen gehen diese Fraktionen auch bei der Wahl am 26. Mai ins Rennen. Es sind dies: Die Christlich Demokratische Union (CDU), die Freie Wählervereinigung (FWV) und das Unabhängige Bündnis – ökologisch und sozial. Bis auf Großschafhausen (hier ist kein Kandidat des Unabhängigen Bündnisses aufgestellt) stellen sich in allen Wohnbezirken Kandidaten der drei Listen dem Bürgervotum.

13 Kandidaten sind auf der CDU-Liste. „In Schwendi konnten wir die Möglichkeiten nicht voll ausschöpfen“, bedauert Fraktionsvorsitzender Helmut Kohn, dass sich hier nur drei Personen finden ließen. Dass von acht amtierenden Räten sieben mit teils langjähriger kommunalpolitischer Erfahrung wieder ihren Hut in den Ring werfen, bewertet Kohn positiv. „Acht Sitze zu halten wäre gut“, hofft er als Resultat bei der Wahl. Für die CDU treten an: Ute Berg, Markus Lauber, Alexander Miehle (Schwendi); Helmut Kohn, Tobias Oelmaier (Bußmannshausen); Eckbert Braunger (Großschafhausen); Günter Brugger, Richard Gehring (Orsenhausen); Franz Auer, Klaus Boeckh, Stefan Schneider (Schönebürg); Rupert Mahle, Wolfgang Thanner (Sießen im Wald).

Ebenfalls viele Gespräche haben die Verantwortlichen der Freien Wählervereinigung (FWV) geführt, um Kandidaten für die Gemeinderatswahl zu bekommen. Für den Wohnbezirk Schwendi haben sich fünf Kandidaten aufstellen lassen – hier ist das mögliche Kontingent ausgeschöpft. Gerne hätte Fraktionsvorsitzender Stephan Miller auch in den jeweiligen Ortsteilen die maximale Zahl von drei Plätzen mit Kandidaten besetzt. Dies war nicht möglich, in Bußmannshausen und Orsenhausen ist sogar nur jeweils ein Kandidat auf der Liste. Dennoch: Als dynamisch, engagiert und kompetent (so auch das Motto) stuft Stephan Miller die Gruppe der 13 FWV-Kandidaten ein, den jetzigen Anteil von sechs Sitzen im Rat zu erhöhen ist das Ziel. Die FWV-Wahlvorschläge: Markus Heinz, Frank Högerle, Manuel Lerch, Stephan Miller, Thomas Stanossek (Schwendi); Carsten Zipfel (Bußmannshausen); Oliver Kattner, Johann Niederwieser (Großschafhausen); Ralf Jans (Orsenhausen); Andrea Gerster, Paula Scheffold (Schönebürg); Torsten Guter, Rainer Segmehl (Sießen im Wald).

Relativ einfach, zumindest im Verglich zur vergangenen Gemeinderatswahl, sei es gewesen, dieses Mal Kandidaten zu finden, betonte Dr. Werner Jans. Der Fraktionsvorsitzende der Liste „Unabhängiges Bündnis – ökologisch und sozial“ ist über diesen Umstand natürlich hoch zufrieden. Konnte das unabhängige Bündnis vor fünf Jahren nur für Orsenhausen und Sießen im Wald Listenplätze belegen, so sieht die Sache heuer ganz anders aus. „Wir können jetzt in allen Wohnbezirken, außer in Großschafhausen, den Wählern Vorschläge unterbreiten“, freut sich Dr. Werner Jans.

BM-Kandidat Wölfle springt auf

Weil die Liste offen geblieben ist bis zum Schluss, konnte auch der unterlegene Bürgermeister-Kandidat Christian Wölfle für den Wohnbezirk Bußmannshausen noch auf den Zug aufspringen. Darüber hinaus findet es Dr. Werner Jans gut, dass in der Hauptgemeinde Schwendi Kandidaten für seine Liste antreten, „weil wir dadurch das Angebot einer dritten Kraft haben“. Zwei Vertreter (beide aus Orsenhausen) des unabhängigen Bündnisses sind im jetzigen Gemeinderat, „ich hoffe, wir kommen mit drei Personen in den neuen Rat“, versprüht Dr. Werner Jans Zuversicht. Um die Wählergunst bewerben sich beim unabhängigen Bündnis: Ekrem Sekerci, Ferdinand Leven, Alexandra Fischer-Jost (Schwendi); Christian Wölfle (Bußmannshausen); Heribert Karrer, Dr. Werner Jans (Orsenhausen); Johannes Ensminger (Schönebürg); Wolfgang Blank (Sießen im Wald).