24. Auflage des Weihnachtlichen Hofmarkts in Weihungszell

Drei Jahre nach dem 23. Weihnachtlichen Hofmarkt findet in Weihungszell nun die 24. Auflage statt. Beginn ist am Samstag, 10. Dezember, um 14 Uhr im Hof von Ferdinand Thanner, Lindenberg 7, im Schwendier Teilort Weihungszell. Nachdem der Hofmarkt anfänglich zum Verkauf von Christbäumen sowie von Metzgerei- und Backwaren und in kleinerem Rahmen abgehalten worden war, hat er sich in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Weihnachtsmarkt mit eige-nem Flair und Angebot entwickelt. Man trifft sich, um im „Glühweinstüble“ der Feuerwehr Sießen im Wald gemütliche Stunden zu verbringen. Verschiedene Verkaufsstände laden zum Bummel in dem weihnachtlich geschmückten Hof ein, zudem können frisch geschlagene Weihnachtsbäume aus heimischen Kulturen erworben werden. Eine Bereicherung für den Hofmarkt ist auch die Nikolausfeier des Musikvereins Hörenhausen mit dem Besuch von St. Nikolaus, der um etwa 16 Uhr sein Kommen angesagt hat. Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Jungmusikerinnen und Jungmusiker des Musikvereins: Die Jungmusiker sind mit einem Stand vertreten, an dem die bei den Jugendtreffs gefertigten Bastelarbeiten und Dekorationen verkauft werden. Auch für das leibliche Wohl bieten sie etwas an. Für die Musik bei der Nikolausfeier sorgt der Musikverein mit einer kleinen Besetzung aus Jungmusikern und Aktiven. Der Erlös der Aktionen kommt der Jugendarbeit des Musikvereins zugute. Den Abschluss des 24. Weihnachtlichen Hofmarktes 2022 bildet die „After-Weihnachtsmarkt-Party“ ab 20 Uhr in der beheizten Partyhütte.