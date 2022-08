12. Boccia-Nightcup in Schönebürg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 30. Juli fand der Cup in seiner zwölften Auflage statt und die Kugeln rollten wieder auf dem Alfons-Auer-Platz. Bereits im Vorfeld waren alles Startplätze vergeben und somit lieferten sich 40 Teams packende und spannende Duelle. Alles unter der Beobachtung und Regie von Jonas, Michael und Rainer Hochdorfer. Das Spiel um Platz 3 wurde ausgetragen zwischen „Die Zufallstreffer“ und Team „Raphael Muri“, welche sich dann den Podestplatz sicherten. Um 22.30 Uhr war es dann soweit und das Finale stand an. Am Ende siegten Simon Neubrand und Noah Kufner mit 10:4 gegen WKT 1 und konnten den Pokal heben.