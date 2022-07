100 Jahre Fußball in Schwendi: Kicker feiern Jubiläum

Das Runde muss ins Eckige: Mit diesem Zitat hat einst Weltmeister-Trainer Sepp Herberger das Ziel der Sportart Fußball aufs Einfachste beschrieben. Seit 100 Jahren eifern fußballbegeisterte Sportler in Schwendi diesem Anspruch nach. Dieses Jubiläum wird jetzt mit einem dreitägigen Sportwochenende gefeiert.

Das steht am Freitag auf dem Programm

„100 Jahre Fußball in Schwendi, ein tolles Jubiläum“, findet Thomas Rohmer. Der Leiter der Sportfreunde-Abteilung Fußball sagt weiter: „Deshalb wollen wir etwas Größeres auf die Beine stellen“. Am Freitag, 29. Juli beginnen die Festlichkeiten. Natürlich mit Fußball. Um 18 Uhr wird ein besonderes Spiel angepfiffen. Rund um den Langzeit-Aktiven Markus Lauber (1000 Spiele für die Sportfreunde) wird eine Mannschaft mit ehemaligen Mitspielern formiert. Dieses Team tritt gegen eine Auswahl von AH-Spielern umliegender Vereine an, die Heiner Dreyer als Trainer an diesem Abend zum Sieg führen will. Nach dem Spiel ist beim Fußballerheim Party angesagt – die Band „Hotline“ sorgt für fetzige Rhythmen.

Am Samstag startet der Rottal-Cup

Am Samstag ist die Schwendier Fußballabteilung Ausrichter des Rottal-Cups 2022. Dieses Turnier (Beginn 11 Uhr) nutzen die vier aktiven Teams aus Bronnen (Cup-Verteidiger), Burgrieden, Rot und Schwendi auch als Vorbereitung auf die anstehende Saison. Ausnahmsweise nicht sportlicher Natur ist der Fest-Programmpunkt am Samstagabend. „Aber etwas Besonderes“, verspricht Vize-Abteilungsleiter Markus Lerch. Eine große Open-Air-Party auf dem Vorplatz der Veranstaltungshalle steigt ab 19 Uhr. Partybash mit DJ Febo nennt sich die Feier für das jüngere Publikum. Der Radiosender „Das Ding“ macht hierzu Station in Schwendi und sorgt für musikalische Geburtstagsgrüße an die Fußballer und alle Besucher. Eintrittskarten im Vorverkauf für fünf Euro können online unter sfs-fussball.sumupstore.com gekauft werden. An der Abendkasse kosten Tickets sieben Euro.

Am Sonntag geht es um den Fußball-Nachwuchs

Am dritten Festtag, dem Sonntag, steht der Fußball-Nachwuchs im Mittelpunkt. Zuvor (ab 11.30 Uhr) können sich Besucher und Gäste ein schwäbisches Mittagessen munden lassen. Serviert wird dies rund um das Fußballerheim. Ab 13 Uhr findet dann ein Kleinfeld-Turnier für F-Jugend-Fußballer statt. Zehn Mannschaften kämpfen hierbei um den Turniersieg. Nach der Siegerehrung gegen 16 Uhr klingt das 100. Jubiläum der Fußballer mit einer lockeren Hockete aus.

Die Fußballabteilung zählt gegenwärtig etwa 300 Mitglieder. Drei aktive Mannschaften, die AH (alte Herren) und Jugendteams in allen Altersklassen treten für die Schwarz-Weißen an. Auch bei den Jugendtrainern und den gemeldeten Schiedsrichtern ist die Abteilung gut aufgestellt. „Wir sind eine rührige Abteilung und haben in den vergangenen Jahren für die Zukunft des Fußballs in Schwendi viel investiert“, sagt Thomas Rohmer, seit 2018 Abteilungsleiter. Seit vergangenem Jahr steht ihm als Vize-Abteilungsleiter Markus Lerch zur Seite, ein mehr als 20-köpfiges Ausschussgremium trägt die Gesamtverantwortung für den Fußballsport in Schwendi.