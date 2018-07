Rosenduft betört Gartenfreunde und VdK-Mitglieder aus Hochdorf

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Schweinhausen und des Sozialverbands VdK Hochdorf sind beim gemeinsamen Jahresausflug in den Schwarzwald gefahren. Die Fahrt mit der legendären Sauschwänzlebahn über viele Kehren, Viadukte und durch Tunnels bot herrliche Ausblicke. Bei zahlreichen Teilnehmern weckte die Fahrt in den alten Waggons Erinnerungen an ihre Jugendzeit. Nachmittags ging es zum Rosendorf Nöggenschwiel. Bei einer Führung, begleitet von der Rosenkönigin, erfuhren die Teilnehmer einiges über die unterschiedlichen Sorten sowie über Pflege und Schnitt. In einem speziellen Duftgarten betörten circa 140 Sorten voll erblühter Rosen mit ihrem herrlichen Duft. Beeindruckend war für alle, dass die Pflege der mehr als 2000 Rosenpflanzen ausschließlich durch ehrenamtliche Helfer erfolgt.