Leichte Verletzungen hat sich ein 53-Jähriger Radfahrer am Donnerstag bei einem Sturz in Schweinhausen zugezogen.

Laut Polizeibericht schob er gegen 20.50 Uhr sein Rad vom Festgelände auf die Appendorfer Straße. Am Bordstein stolperte er und stürzte. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Der Schaden an seinem Fahrrad blieb gering.