Floriansfiguren von Schweinhausen und Hochdorf geweiht

Bei einem Festgottesdienst am Freitagabend sind die neuen Floriansfiguren der Freiwilligen Feuerwehren Schweinhausen und Hochdorf feierlich geweiht woden. Nach der Prozession von der Kirche zum Gemeindehaus wurden dort alle teilnehmenden Feuerwehrmannschaften und deren Fahrzeuge von Pfarrer Waibel gesegnet. Nur fünf Wehren aus dem Kreis waren der Einladung gefolgt.

Feierlich zogen die uniformierten Feuerwehrleute zusammen mit Pfarrer Helmut Waibel und Pastoralreferentin Beate Wölfle in die Schweinhauser Kirche Maria Himmelfahrt ein. Begleitet vom Musikverein Schweinhausen wurde zur Eröffnung des Gottesdienstes das Feuerwehrlied gesungen.

Was hat Gott und die Feuerwehr gemeinsam, fragte Wölfle bei der Begrüßung. Beide werden als Nothelfer angerufen, Gott im Gebet und die Feuerwehr in einem Notfall. So wolle man diesen Gottesdienst nach dem Leitspruch der Feuerwehr angehen: „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“.

Bei der Ansprache sagte Wölfle, die Gewalten der Natur und die Macht der Technik seien nicht immer steuerbar und würden viel Unheil anrichten, besonders auf den Straßen. Keine andere Bewegung könne bei Not so viele Menschen zum Retten, zum Bergen, zum Löschen und zum Schützen aktivieren wie die Feuerwehren.

Kommandant Günter Albinger sagte, er sei stolz und glücklich, dass heute die Floriansfiguren von Schweinhausen und Hochdorf zu Ehren des Schutzpatrons der Feuerwehr, dem Heiligen Florian, geweiht wurden. Wenn die Feuerwehr gerufen wird, gehe es immer um Hab und Gut, manchmal um Leben und Tod. Die Feuerwehrleute riskieren dabei oft ihr eigenes Leben und die Gesundheit.

Der stellvertretende Bürgermeister Max Huchler sprach in seinem Grußwort an die Feuerwehren den Dank der Gemeinde aus. Die Gemeinde Hochdorf sei stolz, dass in jedem Teilort der Gemeinde eine schlagkräftige Wehr vorhanden ist. Er wünsche, dass die neuen Figuren den Kameraden zusätzliche neue Motivation für ihr Ehrenamt geben.