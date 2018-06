Der Skandal im Ausbildungszentrum „Spezielle Operationen“ in der Pfullendorfer Staufer-Kaserne hat offenbar schwerwiegendere Ausmaße als bisher bekannt. In einem Bericht des Verteidigungsministeriums, der am Dienstag den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses des Bundestags zugeschickt wurde, werden nicht nur demütigende Ausbildungspraktiken bestätigt. In dem 28-seitigen Papier wird auch beschrieben, dass die Aktionen System hatten und wohl sexuell motiviert waren.