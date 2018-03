Musiker schlagen zwei „Schnoka“ mit einer Klappe

Angesichts ihres Namens und ihrer Liedtexte können und wollen sie ihre schwäbische Heimat auch gar nicht verleugnen. Die fünfköpfige Musikband „Schnokastich“ aus Schönebürg, die es in der aktuellen Besetzung seit eineinhalb Jahren gibt, will mit handgemachten Liedern und oberschwäbischem Volkspop die Herzen der Musikfreunde erobern. Erste größere Station dabei in ihrer noch jungen Karriere ist für die Band die Teilnahme am dritten VolXmusik Grandprix am Samstag in der Biberacher Stadthalle.

Zwei „Schnoka“ mit einer Klappe geschlagen: So kann man es formulieren, wenn auf die Geburtsstunde der Schönebürger Musikband zurückgeblickt wird. Im Proberaum des Schönebürger Musikerheimes, unweit des Rottumflusses gelegen, tummelten sich an einem Sommerabend wohl Scharen von angriffslustigen Schnaken. Einige Musiker waren neben dem Üben ihrer musikalischen Fertigkeiten offenbar ständig damit beschäftigt, die lästigen Viecher zu vertreiben. Dies animierte und inspirierte sie aber derart, dass sie noch an Ort und Stelle über die erhaltenen „Schnokastiche“ ein Lied geschrieben haben. Und weil die Musiker zu diesem Zeitpunkt schon mit dem Gedanken einer Band-Gründung geliebäugelt hatten, war ihnen auch schnell klar, wie sie sich in Zukunft nennen würden. „Schnokastich“, weil dieses Erlebnis der sommerlichen Musikprobe prägend war und einen stechenden Eindruck hinterließ.

So richtig Eindruck mit ihren Liedern hinterließ die Musikband dann bei einem privaten Fest. Zum 30. Geburtstag spielte sie dem Jubilar unter anderem das Lied „Wenn I mol alt be (Wenn ich einmal alt bin)“. Textlich war viel Nachdenkliches dabei, aber gerade solche Themen aus dem täglichen Leben sprachen die Geburtstagsgesellschaft und in der Folge dann auch andere Zuhörer an. Die Mund-zu-Mund-Propaganda nahm Fahrt auf, „Schnokastich“ war bei kleinen und größeren Festen gefragt. Publikumsauftritte bei den Veranstaltungen „Open Stage“ der Landesmusikakademie in Ochsenhausen und beim Industrie-Rock in Schemmerberg folgten. Und regelmäßig sorgte die Band bei öffentlichen Proben in einem Stadel in Schönebürg für Gaudi. Die Besetzung war damit gefunden, folgende fünf heimatverbundene Musiker aus Schönebürg greifen bei „Schnokastich“ zum Instrument: Laura Hochdorfer (Piano, Gesang), Markus Schmidberger (Schlagzeug, Gesang), Rainer Hochdorfer (E-Gitarre, Bass, Posaune), Björn Liedel (Bass, E-Gitarre) und Bandleader Lars Ott (Gitarre, Posaune, Gesang).

2017 die erste CD

Im Herbst 2017 gab die Band die erste CD heraus. Auf zehn Tracks sind selbstgeschriebene Texte in feinstem Schwäbisch und Musik festgehalten. Auch eine Hommage an „Mei Hoimet Schönabürg“ ist dabei. Bei der Aufnahme, der Produktion und dem Sound unterstützte die Band Yogi Huber, ein sehr erfahrener Musiker aus Schönebürg. Inzwischen hat „Schnokastich“ 15 Lieder im Repertoire. Und will sich einem größeren Publikum präsentieren. „Im Dezember haben wir uns für eine Bewerbung zur Teilnahme am VolXmusik Grandprix in Biberach entschlossen“, sagt Lars Ott. Doch zu den von einer Jury ausgewählten vier Bands gehörten die Schönebürger nicht. Aber über ein Online-Voting machte „Schnokastich“ das Rennen und ist nun am morgigen Samstag eine der fünf auftretenden Bands in der Biberacher Stadthalle.

Konkurrenz setzt auf Blech

Ihre Konkurrenten, teilweise aus dem Ausland, machen hauptsächlich mit Blechinstrumenten Musik. „Diesbezüglich heben wir uns von denen total ab. Das kann in die Hose gehen, kann aber auch der Reiz sein“, blickt Lars Ott optimistisch nach vorne. Mit dem ersten Preis (Geld und ein Auftritt als Vorgruppe von LaBrassBanda) rechnen die Schönebürger nicht. Sie wollen sich überraschen lassen, vielleicht gewinnen sie den Publikumspreis. Dabei sein ist für „Schnokastich“ alles, anderen Musikern auf die Finger schauen, sich mit ihnen unterhalten, „das ist für uns in erster Linie wichtig“, findet Lars Ott. Wenn sich danach irgendwo ein Auftritt auftut, ist dies natürlich eine willkommene Sache. „Wir haben Lust zu musizieren, wir spielen wo es geht“, ergänzt Lars Ott. Bei den Musikstilen ist „Schnokastich“ variabel. Reggea, Rock oder Schnulze kann es sein. Vor allem aber liegt ihnen der schwäbische Dialekt am Herzen.