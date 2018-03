Im Vorstand des Sportclubs Schönebürg tut sich was

Bei der Hauptversammlung des Sportclubs Schönebürg hat die Vorsitzende Andrea Gerster zahlreiche Besucher begrüßen können. Sie berichtete über die Ereignisse des vergangenen Jahres wie die Feier zum 90-jährigen Bestehen, den Auftritt der „Untertöner“ in der Veranstaltungshalle Schwendi sowie die Theateraufführungen in der Mehrzweckhalle Mietingen.

Abteilungsleiter Armin Traub berichtete über die Badmintonabteilung. Diese übt jeden Dienstag in der Sporthalle Schwendi und könnte noch Verstärkung gebrauchen. Auch die Geselligkeit kommt beim Radeln im Sommer und einem Hüttenwochenende nicht zu kurz.

Kassierer Wolfgang Steinle erläuterte die Ein- und Ausgaben und berichtete über ein positives Ergebnis im abgelaufenen Jahr. Eine hervorragende Kassenführung wurde ihm von den Kassenprüfern bescheinigt. Schriftführerin Sonja Herrmann berichtete über die verschiedenen Veranstaltungen – fast 20 – und die Aktivitäten des Ausschusses.

Von der Fußballabteilung berichtete in Vertretung Andrea Gerster. Die erste Mannschaft belegte in der vergangenen Saison den dritten, die zweite den vierten Platz. Aktuell steht die Erste vor Beginn der Rückrunde mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf dem fünften, die zweite Mannschaft auf dem dritten Platz.

Horst Staible konnte von einem erfolgreichen Jahr in der Tennisabteilung berichten. Die Abteilung stehe finanziell gut da, die Mädchenmannschaft belegte erneut ungeschlagen den ersten Platz.

Über die Jugendabteilung Fußball berichtete Ralf Herrmann. Aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge sei es nicht mehr möglich, eigene Mannschaften zu stellen. Seit der Saison 2016/2017 bildet die Jugendabteilung eine Spielgemeinschaft mit den Sportfreunden Schwendi und dem VfB Gutenzell.

In der Gymnastikabteilung gibt es zwei Frauenturngruppen, eine Aerobic-Gruppe, eine Kinder-Turngruppe für Kinder von fünf bis neun Jahren, das Eltern-Kind-Turnen sowie verschiedene altersgerechte Hip-Hop-Gruppen. Aufgrund der derzeit nicht nutzbaren Kreuzberg-Turnhalle mussten die Gruppen vorübergehend in der Grundschule sowie in der Sporthalle Schwendi untergebracht werden.

Bei den Wahlen ergaben sich mehrere Veränderungen. Stefan Schneider wurde als Vorsitzender gewählt. Sein Stellvertreter ist neu und heißt Thomas Staible. Das Amt des Kassierers wird von Daniel Schick übernommen. Neuer Schriftführer ist Ralf Herrmann. Für die Abteilung Fußball ist Daniel Auer zuständig, die Abteilung Gymnastik wird künftig von Nadine Schneider betreut. Als neue Abteilung ist mit Verena Laupheimer die Theatergruppe im Ausschuss vertreten. Das Ressort Veranstaltungen/Wirtschaft übernehmen Tobias Hochdorfer und Markus Schmid. Um die Infrastruktur kümmert sich Thomas Schneider, um das Sportheim Michael Häußler. Für die Öffentlichkeitsarbeit/Werbung sind Tobias Heudorfer und Philipp Staible zuständig.

Zum Schluss standen noch zahlreiche Ehrungen auf dem Programm. Hans Maucher und Andrea Gerster wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Gerhard Henle, Hans Heudorfer, Josef Hochdorfer, Hubert Koch und Gebhard Zimmermann geehrt. Wolfgang Steinle konnte für 30 Jahre und Sonja Herrmann für 20 Jahre Vorstands- und Ausschusstätigkeit geehrt werden.

Danach wurden zahlreiche verdiente Ausschuss- und Vorstandsmitglieder verabschiedet. Dies waren Andrea Gerster, Wolfgang Steinle, Sonja Herrmann, Klaus Boeckh, Jürgen Dreyer, Armin Fels, Matthias Häußler und Alexander Härle.

Vor der Versammlung war ein Antrag auf Satzungsänderung beim Vorsitzenden eingegangen. Die Änderungspunkte wurden von Stefan Schneider, Thomas Staible und Andrea Gerster erläutert. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Zum Abschluss bedankten sich Rainer Hochdorfer vom Musikverein und Andreas Russ von der Feuerwehr für die stets hervorragende Zusammenarbeit bei gemeinsamen Veranstaltungen.