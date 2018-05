Eine „Kneipen-Tour“ für Jung und Alt

Das Birkenfest des Musikvereins Schönebürg ist am Freitag mit der Kneipen-Tour-Party eröffnet worden. Das kleine, feine Zelt beim Musikerheim wurde in vier Bereiche aufgeteilt und ansprechend ausgestaltet. Dazu gab es die jeweils passende Musik und das passende Outfit der Teams. Dieses Format lockte sowohl junge als auch etwas reifere Besucher ins Zelt.

Jeder Bereich hatten seinen ganz eigenen Reiz. Die einen trafen sich zu einem Begrüßungsschnäpsle an der Enzianhütte oder nahmen davor gemütlich unterm Zeltmaibaum Platz und genossen bei angenehmen Termperaturen ein frisch gezapftes kühles Bier. Die Musik kam vom DJ, aber auch live von einem Ensemble des Musikvereins unter der Leitung von Erwin Kempter. Bei „Rock me“ hielt es das Publikum nicht mehr auf den Bänken; bekannte Polkas folgten.

In der gemütlichen Weinlaube konnten erlesene Rot-, Weiß- und Roséweine probiert werden. Die Weinkarte hielt für jeden Weinfreund etwas bereit, ob frisch-fruchtig und spritzig oder gediegen mit feiner Muskat- oder Beerennote.

In der Shisha-Lounge wurden Genüsse anderer Art angeboten. Die Besucher konnten zwischen verschiedenen Tabaksorten wählen oder gemütlich einen Kaffee auf den Chairs probieren. Nebenan, in der Karibikbar, lockten Cocktails. Die Musik dort war etwas lebhafter und orientierte sich an den aktuellen Charts. Dieser Bereich füllte sich während des Abends stetig, auch zu später Stunde sammelten sich dort die Gäste.

Es war ein gelungener Abend, an dem sich Besucher aller Generationen wohlfühlten. „Da habt ihr euch echt Arbeit gemacht – einfach toll“, lautete ein Lob.