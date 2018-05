Da staunte der Altersjubilar nicht schlecht: Als Franz Mohr aus Huggenlaubach am Donnerstagmorgen in feinem Zwirn vor die Haustüre trat, um mit Familienangehörigen anlässlich seines 90. Geburtstages zum Festessen zu fahren, ahnte er noch nicht, dass er diese Fahrt mit dem Traktor über die Bühne bringen wird. Natürlich selbst am Steuer. „Da steckst du dahinter, dir traue ich das zu“, verdächtigte er, aber überhaupt nicht vorwurfsvoll, seine Schwiegertochter Claudia. Und dies nicht ganz zu Unrecht. Sie hatte die Idee, den äußerst rüstigen Jubilar an seinem Festtag eine Ehrenrunde mit seinem Lieblingstraktor drehen zu lassen.

Mit einem Buchsbaumkranz geschmückt, die 90er-Tafel am Kühlergrill befestigt, stand der Schlepper im Hof des Mohrschen Anwesens bereit zur Abfahrt. Es war ein Lanz-Bulldog D 47, hergestellt in Aulendorf, Baujahr 1952. Franz Mohr hatte diesen Traktor seinerzeit selbst gekauft. „Mit seinen 25 PS war er einer der stärksten Schlepper, den die Firma Hermann Lanz damals hergestellt hat“, schwelgte Franz Mohr sofort in Erinnerungen. Weil sich die Lieferung des Neufahrzeuges ein halbes Jahr in die Länge zog, war Franz Mohr auf einem Moped NSU-Quickly persönlich nach Aulendorf gefahren und hatte den Chef verlangt. Wegen einer Neuentwicklung der Vorkammereinspritzung hatte es mit der Auslieferung länger gedauert, bekam Franz Mohr zur Antwort. Schließlich konnte er den 10 000 Mark teuren Traktor in Empfang nehmen und auf dem elterlichen Hof in Huggenlaubach einsetzen.

Noch immer auf dem Hof aktiv

Im Jahr 1963 hatte der gelernte Landwirt Franz Mohr den Hof dann in der fünften Generation übernommen und mit seiner Ehefrau Maria bewirtschaftet. Inzwischen führt Martin, der jüngste seiner drei Söhne, den Hof auf biologische Weise fort. Der 90-jährige Franz Mohr, am 31. Mai 1928 in Huggenlaubach geboren, ist offiziell zwar längst im Ruhestand. Doch immer, wenn er gebraucht wird, geht er seinem Sohn zur Hand und hilft. Bis heute liegt ihm die Schweinezucht sehr am Herzen. Und außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes kümmert sich der naturverbundene Jubilar um die Pflege und den Erhalt der Kapelle in Huggenlaubach.

Dass Franz Mohr an seinem 90. Geburtstag mit seinem Oldtimer-Traktor zum Essen fahren würde, hätte er sich nicht träumen lassen. „Das ist eine große Überraschung“, bekannte auch Ehefrau Maria. Mit Frack und Zylinder ausgestattet, nahm Franz Mohr am Steuer Platz. Auf dem Beifahrersitz seine 15-jährige Enkelin Hannah, die ein Fähnchen mit der Zahl 90 in der Hand hielt. Den etwa sechs Kilometer langen Weg nach Gutenzell, wo Siegfried Sax vom Restaurant „Klosterhof“ das Festessen vorbereitet hatte, musste Franz Mohr nicht alleine zurücklegen. Begleitet wurde er im Traktorkorso von seinen Söhnen Thomas und Martin (auf dessen Planwagen Festgäste mitfuhren), außerdem waren Nachbarn und Bekannte mit betagten landwirtschaftlichen Schleppern zur Geburtstagsparade vorgefahren. Insgesamt elf landwirtschaftliche Zugmaschinen tuckerten zur Ehre des Geburtstageskindes Franz Mohr nach Gutenzell.