Daniel Hiller wird neuer Trainer bei Schöneburg

Der SC Schönebürg hat für die kommende Saison in der Fußball-Kreisliga A II Daniel Hiller als neuen Trainer verpflichtet. Dort tritt der 41-Jährige die Nachfolge von Georg Depperschmidt an, der gemeinsam mit Nikolaos Liolios in der nächsten Spielzeit den Bezirksligisten FV Olympia Laupheim II betreuen wird.

„Wir haben mitgekriegt, dass Daniel Hiller in Baltringen aufhört. Dann haben wir Kontakt aufgenommen“, sagt SCS-Spielleiter Daniel Auer. „Die Gespräche waren sehr gut und wir sind uns relativ schnell einig geworden. Wir haben uns zunächst auf eine Zusammenarbeit für die nächste Saison geeinigt und dann schauen wir weiter.“ Das Ziel für die kommende Saison ist laut dem 39-Jährigen oben mitspielen zu wollen. Aktuell belegt Schönebürg in der Tabelle Platz sechs.