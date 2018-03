Andreas Ruß führt ab sofort die Schönebürger Wehr an

Andreas Ruß ist neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schönebürg. Mit einem einstimmigen Votum wurde er bei der Jahreshauptversammlung am Samstag für fünf Jahre ins Amt gewählt. Einer seiner Stellvertreter ist der bisherige Kommandant Wolfgang Steinle, dessen Amtsperiode auf drei Jahre fixiert ist. Als weiterer Kommandanten-Stellvertreter wird Alexander Münst Verantwortung übernehmen.

27 Mitglieder zählte die aktive Feuerwehr Schönebürg am Jahresende 2017. Mit dieser Mannschaftsstärke musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr 18 Einsätze bewältigen, dabei wurden 374,5 Stunden ehrenamtlicher Arbeit im Feuerwehrdienst geleistet. Die Einsätze gliederten sich folgendermaßen auf: Brand (5), Technische Hilfe Ölspur (2), Technische Hilfe Sturm und Schneebruch (5), Technische Hilfe Unfall (3), Türöffnung (1), Technische Hilfe mit Evakuierung nach Leck an Gasleitung (1) und Ausleuchtung und Absicherung Hubschrauber-Landeplatz zur Patientenverlegung (1).

Kommandant Wolfgang Steinle dankte seiner Mannschaft „für den unermüdlichen Einsatz und die ständige Bereitschaft, bei Wind und Wetter, zu jeder Tages- und Nachtzeit, für das Wohl der Anderen einzutreten“. Um für diese Arbeit mit den entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgerüstet zu sein, besuchten etliche Feuerwehrmitglieder Lehrgänge. Und schulten sich in ständiger Probenarbeit. 17 Mal war dies der Fall, allerdings würde Wolfgang Steinle den durchschnittlichen Probenbesuch hier wieder gerne bei der 80-Prozent-Marke sehen. 2017 war er auf 75 Prozent gesunken. Als besonders eifrig erwiesen sich Holger Locherer, Alexander Münst, Andreas Ruß, Michael Traub, Manfred Walter und Wolfgang Steinle (vollzähliger Probenbesuch). Lediglich einmal fehlten Dietmar Rauß und Patrick Sax.

Schriftführer Michael Ruß rief mit seinen detaillierten Aufzeichnungen die gesamte Aktivitäten-Palette der Freiwilligen Feuerwehr Schönebürg in 2017 noch einmal in Erinnerung. Weil er erkrankt war, konnte Kassierer Siegbert Münst den zufriedenstellenden Stand der Kameradschaftskasse nicht selber kundtun.

Förderverein steht gut da

Partner und Unterstützer der aktiven Wehr ist in Schönebürg seit zehn Jahren der Feuerwehr-Förderverein. Er zählt gegenwärtig 196 Mitglieder und ist finanziell gut gesattelt, um auch mit feuerwehrtechnischen Anschaffungen der Wehr zur Seite zu stehen. Seine Leidenschaft für die Nachwuchsarbeit spürten die Anwesenden beim Vortrag von Jugendwart Patrick Sax. Fünf Jugendliche, darunter ein Mädchen, kommen aus Schönebürg und sind Teil der Jugendfeuerwehr Schwendi-Wain. „Nur mit genügend Nachwuchs können wir die Feuerwehr aufrechterhalten“, unterstrich Wolfgang Steinle.

Nicht nur Ortsvorsteherin Paula Scheffold ist sehr daran gelegen, dass es auch in Zukunft eine Feuerwehr in Schönebürg gibt. „Ihr übernehmt vielfältige Aufgaben. Wir sind froh, dass wir euch haben und dass ihr immer zur Stelle seid wenn man euch braucht“, lobte sie das große Engagement, das über den Feuerwehr-Dienst hinaus in die Ortschaft ausstrahlt. Dem scheidenden Kommandanten Wolfgang Steinle dankte sie für die gute Zusammenarbeit, „wir haben viel gemacht in den letzten fünf Jahren“. Nach einer Periode stellt er sein Amt zur Verfügung. „Es waren fünf schöne und lehrreiche, aber auch anstrengende Jahre“, blickte Wolfgang Steinle zurück und dankte allen, die ihn unterstützten.

In geheimer Wahl wurde einstimmig sein bisheriger Stellvertreter Andreas Ruß (befördert zum Brandmeister) zum neuen Kommandanten gewählt. Als Stellvertreter wird Wolfgang Steinle weiterhin im Führungsteam arbeiten. Neu hinzu kommt Alexander Münst (Brandmeister), ebenfalls als Stellvertreter. Kassierer Siegbert Münst und Beisitzer Michael Traub wurden im Amt bestätigt.

Bürgermeister Günther Karremann spendete Lob an die Feuerwehr insgesamt, aber auch an Holger Locherer (er beendete seine Arbeit als Kommandanten-Stellvertreter) und an Wolfgang Steinle für das große ehrenamtliche Engagement. Grußworte an die Freiwillige Feuerwehr Schönebürg, die im nächsten Jahr eine Altersabteilung gründen will, sprachen Stefan Schneider (Sportclub-Vorsitzender) für die örtlichen Vereine und Klaus Boeckh (Vorsitzender DRK-Ortsverein Schwendi).