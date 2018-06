27-jährige Frau schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Drei Verletzte hat am Freitag ein schwerer Verkehrsunfall bei Schönebürg gefordert. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Nach Polizeiangaben fuhren ein 54-Jähriger und seine 27 Jahre alte Tochter gegen 10.40 Uhr in einem Skoda von Mietingen in Richtung Schönebürg. Als unmittelbar vor ihrem Auto ein Opel aus der Hochdorfer Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß. Der 68 Jahre alte Fahrer des Opels wollte nach links in Richtung Mietingen abbiegen. Er achtete dabei nicht auf den herannahenden vorfahrtberechtigten Skoda, berichtet die Polizei.

Die hinten im Skoda sitzende 27-jährige Frau hatte sich wegen einer erst kürzlich erfolgten Operation nicht angeschnallt. Sie zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Feuerwehr befreite sie aus dem auf die Seite gekippten Auto. Die beiden Fahrer erlitten ebenfalls Verletzungen, jedoch nicht schwerwiegende. Zwei Notärzte und zwei Rettungsdienstteams versorgten die Verletzten. Ein Rettungshubschrauber transportierte die 27-Jährige in eine Klinik.

Die Landesstraße 265 musste bis 12.30 Uhr gesperrt werden. Abschleppdienste bargen die total beschädigten Autos. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Schönebürg, Schwendi und Laupheim im Einsatz.

