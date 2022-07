Zweite Auflage des Sommergartens in Schemmerberg

Nach dem großen Zuspruch beim Sommergarten im vergangenen Jahr veranstaltet der Sportverein Schemmerberg am 5. und 6. August eine zweite Auflage auf dem Dorfplatz. Geplant ist ein Country-Wochenende mit Saddle ’n’ Boots, Helle Dangel und John D. & the Rose. Es gibt Livemusik und Veranstaltungen auf großer Tanzfläche. Das Programm in der Schloßgasse ist wie folgt geplant: am Freitag, 5. August, erfolgt um 16 Uhr die Gartenöffnung mit Bewirtung, um 17 Uhr startet das Elfmeterturnier, ab 18.30 Uhr gibt es ein Entenrennen in der Riß, ab 19 Uhr Musik mit Helle Dangel aus Maselheim. Am Samstag, 6. August, ist der Garten ebenfalls ab 16 Uhr geöffnet, ab 16.30 Uhr spielen John D. & the Rose, um 17.30 Uhr beginnt ein Linedance-Workshop mit Herby Hänsler, um 18.30 Uhr startet ein Entenrennen in der Riß und um 19 Uhr gibt es die Country- & Linedance-Party mit Saddle ’n’ Boots. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, bei den Konzerten wird um Spenden für die Künstler gebeten. Bei schlechtem Wetter findet die Country- und Linedance-Party in der Festhalle Schemmerberg statt. Weitere Infos gibt es unter www.saddlenboots.de oder www.sv-schemmerberg.de. Foto: Veranstalter