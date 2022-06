Zwei Brände in zwölf Stunden

Zwei Brände binnen zwölf Stunden hat es am Wochenende in Schemmerhofen gegeben. Das teilt die örtliche Feuerwehr mit.

Am Samstagabend brannte gegen 21 Uhr in einer Gärtnerei in Schemmerhofen ein Kühlaggregat. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schemmerhofen mit den Einsatzabteilungen Schemmerhofen und Schemmerberg, beim eintreffen der Feuerwehr war das Aggregat vom Besitzer schon weitestgehend gelöscht.Die Feuerwehr nahm mittels Wärmebildkamera eine Nachkontrolle vor. Nach einer halben Stunde konnten alle Kräfte wieder einrücken. Vor Ort waren auch der Rettungsdienst und die Polizei.

Nur wenige Stunden darauf, am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr brannte in Aßmanshardt eine Trafostation. Im Einsatz waren die Feuerwehr Schemmerhofen mit den Einsatzabteilungen Schemmerhofen, Alberweiler und Aßmanshardt. In der Trafostation brannten in einem Kabelschacht die Leitungen. Nachdem von der ENBW alles abgeschaltet war, wurde unter schweren Atemschutz der Brand im Schacht gelöscht, das Gebäude und der Kabelschacht wurden ständig mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Vor Ort war auch der Rettungsdienst, die Polizei, ENBW sowie das DRK aus Schemmerhofen. Der Einsatz dauerte 2,5 Stunden.