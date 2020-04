Schwere Kopfverletzungen hat sich am Samstag ein zwölfjähriger Junge zugezogen, als er kurz nach 18 Uhr in der Lindenstraße in Schemmerhofen vom Fahrrad stürzte. Er kam in die Klinik. Einen Helm hatte das Kind nicht getragen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Junge den Unfall selbst verursachte.