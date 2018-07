Zusammenstoß: Fahrer schwer verletzt

Bei Schemmerhofen sind am Donnerstag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei den Unfallverursacher.

Wie die Beamten berichten, fuhr der BMW kurz nach 17.30 Uhr von Schemmerhofen nach Ingerkingen. Vor ihm war ein Sattelzug unterwegs. Der Autofahrer scherte aus und wollte das Fahrzeug überholen. Dass ihm ein Kastenwagen entgegen kam, hatte der Pkw-Lenker nicht gesehen. Beide Fahrer wichen aus und bremsten. Trotzdem konnten sie den frontalen Zusammenstoß nicht vermeiden. Der BMW wurde in den Straßengraben geschleudert. Der 43-Jährige und der 31-jährige Fahrer des Renault verletzten sich bei dem Unfall schwer und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Der Sattelzug war weiter in Richtung Ingerkingen gefahren. Auch ein Rettungshubschrauber war vorsorglich an der Unfallstelle. Die Feuerwehr kam ebenfalls zu dem Unfallort. Bis kurz vor 19 Uhr war die Fahrbahn voll gesperrt.